इलाहाबाद के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चों के हाथ पैर बांधने का मामला सामने आया है। इलाहाबाद. यहां के एक शेल्टर होम में नाबाल‍िग बच्चों के हाथ पैर बांधने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीड‍ियो अब सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है। 27 सेकेंड इस वीड‍ियो में तीन बच्चे नजर आ रहे हैं, ज‍िनके हाथ-पैर बंधे हुए हैं और वे जोर-जोर से च‍िल्ला रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों के बोलने की भी आवाज सुनाई दे रही है। डीएम ने एडीएम को सौंपी जांच... - घटना इलाहाबाद के फाफामऊ के रंगपुरा स्थित ए‍क शेल्टर होम की है। वायरल हो रहा वीडियो 25 मई का बताया जा रहा है। वीड‍ियो सामने आने के बाद इलाहाबाद के डीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए एडीएम सिटी पुनीत शुक्ला को मामले की जांच सौंपी और 24 घंटे अंदर जांच रिपोर्ट भी तलब की। - इसके बाद एडीएम सिटी ने शेल्टर होम पहुंचे। उन्होंने मानव कल्याण सेवा समिति द्वारा संचालित शेल्टर होम की अधीक्षिका और दूसरे वर्कर्स से घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही यहां रह रहे 15 अन्य बच्चों से भी बात की। - एडीएम सिटी ने मामले की जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपे जाने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ब‍िहार के रहने वाले हैं बच्चे - इस मामले पर एडीएम सिटी पुनीत शुक्ला ने बताया, ''तीनों बच्चे बिहार के बेगुसराय के रहने वाले थे, जाे 25 मई को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को मिले थे। रेलवे चाइल्ड लाइन के कर्मचारी बच्चों को लेकर शेल्टर होम पहुंचे थे, लेकिन बच्चों ने यहां रहने से मना कर दिया।'' - ''बच्चों ने शेल्टर होम के स्टाफ से लड़ाई की भी कोशिश की। तीन बच्चे खास तौर से इस विवाद में आगे थे। हंगामा बढ़ने पर तीनों बच्चों के हाथ-पैर को बांधा गया, जिससे उन्हें शेल्टर होम में रखा जा सके।'' बच्चों को बाद में छोड़ द‍िया गया... - एडीएम सिटी ने आगे कहा, ''सिर्फ दो मिनट के लिए कपड़ों से बच्चों के हाथ-पैर बांधे गए थे, ताक‍ि उनका विरोध कम हो सके और वो शेल्टर होम चुपचाप रह सकें। बच्चे गुरुवार को रूके और शुक्रवार को उन्हें उनके पर‍िजनों के सुपुर्द कर दिया गया। शेल्टर होम की अधीक्षिका ने भी अपनी गलती स्वीकार की है।'' - ''वहीं बच्चों का वीडियो बनाने वाले साथी संस्था के को-ऑर्डिनेटर तेज नारायण ने बच्चों के साथ ज्यादती और मारपीट की बात कही है। तेज नारायण का कहना है कि जांच के नाम पर अब उसे भी धमकाया जा रहा है।''

