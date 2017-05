ये हैं नेहरू फैमिली के वो मेंबर्स जो रहते हैं लाइम लाइट से दूर-PHOTOS

+11 जवाहरलाल नेहरू के कजिन बृजलाल ने अपने बेटे की शादी हंगरी की रहनेवाली यहूदी मैग्डोल्ना फ्रीडमैन से की थी। इलाहाबाद. 27 मई को पूर्व पीएम की पुण्यतिथि है। नेहरू फैमिली का नाम लेते ही इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, फिरोज गांधी या संजय गांधी ध्यान में आते हैं। लेकिन इस परिवार में कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने बतौर म्यूजिशियन या नॉवेलिस्ट पहचान बनाई है। इस मौके पर DainikBhaskar.com अपने रीडर्स को नेहरू फैमिली के उन मेंबर्स के बारे में बता रहा है, जो लाइम लाइट से दूर रहे या रहते हैं। कौन थे जवाहरलाल नेहरू के दादाजी... - जवाहरलाल नेहरू के दादाजी थे गंगाधर नेहरू। वे दिल्ली पुलिस में ऑफिसर रहे। वे 1857 में परिवार समेत इलाहाबाद से आगरा शिफ्ट हो गए थे। फिर बाद में दोबारा प्रयागनगरी आ बसे।

- गंगाधर नेहरू और उनकी पत्नी इंद्राणी के चार बच्चे हुए - मोतीलाल नेहरू, नंदलाल नेहरू, बंसीधर नेहरू, महारानी टकरू और पटरानी जुत्शी। ये हैं नेहरू फैमिली की पहली विदेशी बहू - जवाहरलाल नेहरू के चाचा नंदलाल नेहरू के बेटे बृजलाल ने अपने बेटे की शादी हंगरी की रहनेवाली यहूदी मैग्डोल्ना फ्रीडमैन से की थी।

- मैग्डोल्ना के पति बृज कुमार नेहरू वॉशिंगटन डीसी में इंडियन एंबेसेडर रहे।

- मैग्डोल्ना ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर शोभा रखा था। उनका अप्रैल 2017 में 108 साल की उम्र में निधन हुआ। नेहरू जी की बुआ - पटरानी - पटरानी नेहरू ने लालजी प्रसाद जुत्शी से शादी की थी। दोनों को लाडली प्रसाद नाम का बेटा हुआ।

- लाडली प्रसाद जुत्शी एक लॉयर थे और आगे चलकर इलाहाबाद स्थित कमला नहरू हॉस्पिटल के ट्रस्टी बने।

- 1897 में इन्होंने लाडो रानी जुत्शी से शादी की, जो कि इलाहाबाद में महिला कॉन्फ्रेंस की फाउंडर रहीं। लाडो रानी नॉन-कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा रहीं।

- दोनों के चार बेटियां हुईं - चंद्रा कुमारी, जनक कुमारी, मन मोहिनी और श्यामा मोहिनी। जवाहर नेहरू की दूसरी बुआ - महारानी टकरू - मोतीलाल नेहरू की दूसरी बहन महारानी की शादी द्वारका नाथ टकरू से हुई। दोनों को एक बेटा हुआ - महाराज बहादुर टकरू



जवाहरलाल के ताऊजी - बंसी धर नेहरू - सबऑर्डिनेट जज रहे। इनके तीन बेटे हुए - राज बहादुर, कुंवर बहादुर और श्री श्रीधर।

- श्रीधर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ लॉयर्स (पेरिस-ब्रसेल्स) के ऑनररी प्रेसिडेंट रहे। इनकी शादी राज दुलारी से हुई। जवाहरलाल नेहरू के चाचा - नंद लाल नेहरू - ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील रहे। साथ ही, राजपूताना खेत्री स्टेट के दीवान भी रहे।

- इनके 5 बच्चे हुए - बिहारीलाल, मोहनलाल, शामलाल, बृजलाल और किशेनलाल। आगे की स्लाइड्स में 11 रेयर फोटोज के साथ जाने कौन-कौन हैं नेहरू फैमिली के मेंबर्स...

+11 मोतीलाल नेहरू ने स्वरूप रानी से शादी की थी, जिनसे इन्हें 3 बच्चे हुए - जवाहरलाल, विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा नेहरू। स्वरूप रानी खुद फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा रहीं।

+11 पत्नी स्वरूप रानी, दोनों बहन विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा नेहरू, बहनोई और भांजे-भांजियों के साथ जवाहरलाल नेहरू। विजय लक्ष्मी पंडित 1947-49 के बीच सोवियत यूनियन और 1949-52 के बीच अमेरिका में इंडिया की एंबेसेडर रहीं। 1952-54 और 1964-68 के बीच लोकसभा सदस्य रहीं। 1953 में यूएन जनरल असेंबली में पहली महिला प्रेसिडेंट बनीं। 1921 में इनकी शादी बैरिस्टर रंजीत सीताराम पंडित से हुई। दोनों की 3 बेटियां हुईं - चंद्रलेखा, नयनतारा और रीता। - बड़ी बेटी चंद्रलेखा क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल गईं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड के लिए भी कुछ देर काम किया। 1949 में इनकी शादी अशोक मेहता से हुई, जो कि 1974-79 के बीच मेक्सिको में इंडियन एम्बेसडर रहे।

+11 लेफ्ट से - जवाहरलाल नेहरू की बहन कृष्णा के बेटे अजीत हूथिसिंग पहली पत्नी अमृता निगम और मौसी विजयलक्ष्मी पंडित के साथ।

+11 बिजनेसमैन अजीत हूथिसिंग ने पहली पत्नी से तलाक के बाद हेलेन आर्मस्ट्रॉन्ग से शादी की थी।

+11 जवाहरलाल नेहरू के नाती अजीत हूथिसिंग के बेटे रवि म्यूजिशियन हैं।

+11 नेहरू जी की भांजी नयनतारा सहगल (लेफ्ट) पति हसबैंड गौतम सहगल के साथ।

+11 जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित की नातिन गीता सहगल राइटर और जर्नलिस्ट हैं।

+11 इंदिरा गांधी अपनी बहन कृष्णा हीथसिंग के साथ।

+11 विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी नयनतारा सहगल नॉवेलिस्ट हैं।

+11 विजय लक्ष्मी पंडित की बेटियां रीता दार (लेफ्ट) और नयनतारा सहगल (राइट) एक विदेशी मेहमान के साथ।

+11 जवाहरलाल नेहरू की चचेरी बहन श्याम कुमारी ने अब्दुल जमील खान से शादी की थी।



