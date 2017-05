किसान के इन बेटों ने देश के लिए जीता मेडल, विदेशी धरती पर फहराया तिरंगा

+11 बाएं से रोहित और दाएं अविनाश। इलाहाबाद. थाईलैंड के बैंकाक शहर में 23 मई को आयोजित यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यूपी के 2 ख‍िलाड़‍ियों ने इंड‍िया का तिरंगा फहराया। जैबलिलंग थ्रो कॉम्पटीशन में 15 साल के रोहित कुमार यादव ने सिल्वर और 16 साल के अविनाश कुमार यादव ने कांस्य पदक जीता। दोनों ख‍िलाड़ी इलाहाबाद के मदन मोहन मालवीय स्टेड‍ियम के हॉस्टलर हैं। DainikBhaskar.com ने दोनों ख‍िलाड़‍ियों और कोच से बात करके इनके बारे में जानने की कोश‍िश की।



लड़की का भाला बनाकर करते थे प्रैक्ट‍िस, थाईलैंड में नाम किया रोशन





- इलाहाबाद के मदन मोहन मालवीय स्टेड‍ियम के हॉस्टलर रोहित कुमार यादव जौनपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने यूथ एश‍ियन चैम्प‍ियनश‍िप में 74.43 मीटर भाला फेंक दूसरा स्थान पाया और सिल्वर मेडल हासिल किया।

- कोच रूस्तम खान बताते हैं- ''रोहित के पिता सभाजीत यादव पेशे से किसान हैं। वह एथ‍िलिट‍िक्स रह चुके हैं। आज भी वो मैराथन दौड़ते हैं। 6 बार दिल्ली में एयरटेल मैराथन में और 5 बार मुंबई स्टैंडर्ड मैराथन जीते हैं।''

- ''6 जून 2001 को जन्में रोहित 3 भाई और एक बहन में सबसे छोटे हैं। उनके बड़े भाई राहुल भी जैम्बलिंग थ्रो के खिलाड़ी हैं।''

- रोहित ने बताया, ''मैं गरीबी में पला-बढ़ा। 10 साल की उम्र से ही इस खेल में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी। पिता के पास भाला खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए लकड़ी का भाला बनवाकर प्रैक्ट‍िस करता था।''

- ''गरीबी के कारण मेरी प्रैक्ट‍िस सही से नहीं हो पाती थी। इसलिए इलाहाबाद के मदन मोहन मालवीय स्टेड‍ियम के हॉस्टल के लिए टेस्ट दिया और सिलेक्ट हो गया।''

- ''बैंकॉक से पहले साल 2016 में टर्की में भाला जैबलिंग थ्रो में हिस्सा लिया था। 72.57 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया था।''





इस ख‍िलाड़ी के बड़े भाई भी रह चुके हैं नेशनल प्लेयर





- रोहित के साथ बैंकॉक गए संत रविदास नगर (भदोही) के रहने वाले अविनाश यादव ने 70.09 मीटर दूर भाला फेंक कांस्य पदक जीता।

- 3 बहन और 2 भाई में सबसे छोटे अविनाश के पिता सत्य नारायण यादव किसान हैं। बड़े भाई कैलाश रनिंग करते थे। उन्होंने 815 मीटर में नेशनल स्तर खेला है और गोल्ड जीता है। इस समय वह खेल कोटे से रेलवे में टीसी हैं।

- 24 दिसम्बर 2000 को जन्मे अविनाश ने 2017 में हाईस्कूल का एग्जाम दिया। अविनाश कहते हैं- मैं पहली बार विदेश गया था और कांस्य पदक जीतकर खुशी हुई।



- कोच रूस्तम खान ने बताया- दोनों खिलाड़ी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। फ्रेश होने के बाद 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। अनुशासन ही इन खिलाडियों को अागे लेकर गयज्ञ। महज 15 और 16 साल की उम्र में देश के लिए मेडल लेकर आना गौरव की बात है।

- दोनों किसान के बेटे हैं और गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अभी जुलाई में दोनों कीनिया भी जाने वाले हैं।





आगे की 11 फोटोज में देखें 15 साल के रोहित और 16 साल के अविनाश....









Web Title: UP players got medal in asian youth athletics championship

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

