योगी के दौरे से पहले बस्ती में बांटे गए साबुन-शैंपू-सेंट, कहा- नहाकर ही CM से मिलना

+1 25 मई को यूपी के कुशीनगर दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुशीनगर. सीएम गुरुवार (25 मई) को कुशीनगर जिले की मुसहर बस्ती के दौरे पर थे। योगी के आने से पहले यहां साबुन, शैंपू और सेंट बांटे गए और नहाकर आने की सलाह दी गई। प्रशासन के अधिकारि‍यों ने लोगों से कहा कि सीएम के पास जाना है तो नहा-धोकर, पाउडर लगाकर जाना। उन्हें मुख्यमंत्री के दौरे से पहले साफ-सुथरा रहने की हिदायत दी गई। जापानी इंसेफ्लाइटिस के खि‍लाफ टीकाकरण अभि‍यान की शुरुआत 10 जून तक चलाया जाएगा टीकाकरण अभि‍यान योगी ने यहां बयान देते हुए कहा था, ''जापानी इंसेफ्लाइटिस पूर्वांचल के विकास में सबसे बड़ा बाधक है। टीकाकरण से इंसेफ्लाइटिस का समूल उन्मूलन हाेगा। 10 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा, ज‍िसमें 1 से 15 साल तक के बच्चों का टीकाकरण होगा।'' - बता दें, योगी ने 25 मई को कुशीनगर में जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ 5 बच्चों को टीका लगाकर प्रदेशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्हें मुसहर टोले भी जाना था, लेकिन वो गए नहीं और मुसहरों के हाथ में शैंपू-साबुन धरे के धरे रह गए। मीडि‍या रिपोर्ट्स के मुताबि‍क, मुसहर टोला के लोग घासफूस की झोंपड़ी में रहते हैं। किसी के पास शायद ही 100 रुपए से ज्यादा होंगे। शरीर पर पूरे कपड़े तक नहीं। - योगी ने कहा, ''हमारी सरकार हर साल दो बंद चीनी मिलों को चलाएगी।'' बता दें, सीएम गुरुवार से दो दिन के पूर्वांचल के दौरे पर हैं। इस दौरान वे गोरखपुर, वाराणसी का दौरा करेंगे और यहां कई प्रोग्रामों में शामिल होंगे। पीएम मोदी इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर गंभीर

- योगी ने आगे कहा, ''केंद्र की मदद से आज से ये अभियान शुरू हुआ है। पीएम मोदी इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर गंभीर हैं। हम केंद्र और राज्य की लोक कल्याण योजनाएं गरीबों तक पहुंचाएंगे।''

- योगी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, ''जनता में इंसेफ्लाइटिस को लेकर जागरूकता फैलाएं। गांव को साफ रखें। पीने का पानी उबालकर पिएं। केंद्र के स्वच्छ भारत अभियान से लोग जुड़ें।''

- ''शुद्ध पेयजल, सफाई की व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार गांव-गांव में स्वास्थ्य कर्मियों को पहुंचाएगी।''

Web Title: soap and scent distributed to villegres before meeting cm yogi in kushinagar

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

