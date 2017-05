1 साल पहले हुई थी शादी, मरने से 1 घंटे पहले विवाहिता ने बताई टॉर्चर की दास्तां

यूपी के झांसी जिले में दहेज के चलते इस विवाहिता की मौत हो गई। झांसी. यूपी के झांसी में पहली एनिवर्सिरी से पहले एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मरने से एक घंटे पहले महिला ने ससुरालपक्ष कैसे टॉर्चर करता था, ये बयान पुलिस को दिया। धूमधाम से मनाना चाहती थी पहली मैरिज एनिवर्सिरी...

- मामला झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले शिवनंदन पाल ने बेटी रोशनी की शादी 12 जुलाई 2016 को झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके के रहने वाले पंकज पाल से की थी।

- शिव नंदन ने बताया, ''बड़े धूमधाम से बेटी की शादी की थी, दान-दहेज भी दिया। शादी के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पंकज और उसकी मां कार के लिए बेटी को परेशान करने लगे। इसके लिए ससुरालवाले हमेशा बेटी को पीटते थे। माचिस जलाकर उसके शरीर पर दागते थे।''

- ''7 मई, 2017 को पंकज ने अपने परिवारवालों के साथ मिलकर रोशनी के साथ मारपीट की और उसे आग के हवाले कर दिया। 90 फीसदी जलने के बाद उसे हॉस्प‍िटल में एडमिट करवाया गया।''

- ''उस दिन से जिंदगी मौत से लड़ रही बेटी ने सोमवार (22 मई) को दम तोड़ दिया। लेकिन दम तोड़ने से 1 घंटे पहले उसने पुलिस को अपना बयान दर्ज करवा दिया।''

- ''बेटी ने अपनी पहली मैरिज एनिवर्सिरी (12 जुलाई 2017) मनाने का भी प्लान बनाया था।''



मरने से 1 घंटे पहले विवाहिता ने पुलिस को दिया ये बयान



- एसएसपी जे.के. शुक्ला ने बताया, सोमवार को रोशनी ने बयान में कहा- ''पति पंकज ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर पेट में माचिस लगा दिया। सास-ससुर ने भी उसका साथ दिया। जलाने के बाद वह बोला कि अब अगर बच गई तो अपने घर से कार लेकर ही वापस आना। अगर कोई पूछेगा तो बता देंगे कि किचन में काम करते समय जल गई।''

- ''वो मुझे रोज मारते पीटते थे। पंकज माचिस की तीली जलाकर जगह-जगह दागता था।''

- एसएसपी के अनुसार, पीड़‍िता के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों के ख‍िलाफ कार्रवाई की जा रही है।





आगे की स्लाइड्स में 3 फोटोज में देखें विवाहिता की मौत के बाद क्या हुआ उसके परिवार का हाल... - मामला झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले शिवनंदन पाल ने बेटी रोशनी की शादी 12 जुलाई 2016 को झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके के रहने वाले पंकज पाल से की थी।- शिव नंदन ने बताया, ''बड़े धूमधाम से बेटी की शादी की थी, दान-दहेज भी दिया। शादी के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पंकज और उसकी मां कार के लिए बेटी को परेशान करने लगे। इसके लिए ससुरालवाले हमेशा बेटी को पीटते थे। माचिस जलाकर उसके शरीर पर दागते थे।''- ''7 मई, 2017 को पंकज ने अपने परिवारवालों के साथ मिलकर रोशनी के साथ मारपीट की और उसे आग के हवाले कर दिया। 90 फीसदी जलने के बाद उसे हॉस्प‍िटल में एडमिट करवाया गया।''- ''उस दिन से जिंदगी मौत से लड़ रही बेटी ने सोमवार (22 मई) को दम तोड़ दिया। लेकिन दम तोड़ने से 1 घंटे पहले उसने पुलिस को अपना बयान दर्ज करवा दिया।''- ''बेटी ने अपनी पहली मैरिज एनिवर्सिरी (12 जुलाई 2017) मनाने का भी प्लान बनाया था।''- एसएसपी जे.के. शुक्ला ने बताया, सोमवार को रोशनी ने बयान में कहा- ''पति पंकज ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर पेट में माचिस लगा दिया। सास-ससुर ने भी उसका साथ दिया। जलाने के बाद वह बोला कि अब अगर बच गई तो अपने घर से कार लेकर ही वापस आना। अगर कोई पूछेगा तो बता देंगे कि किचन में काम करते समय जल गई।''- ''वो मुझे रोज मारते पीटते थे। पंकज माचिस की तीली जलाकर जगह-जगह दागता था।''- एसएसपी के अनुसार, पीड़‍िता के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों के ख‍िलाफ कार्रवाई की जा रही है।









+3

+3

+3



Web Title: dowry behind newly married woman death

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in