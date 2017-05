9 साल से रूठी पत्नी को मनाने कोर्ट के चक्कर लगा रहा 60 साल का ये बुजुर्ग

+2 कानपुर के रहने वाले 60 साल के शैलेश 8 साल से अपनी पत्नी को मनाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कानपुर. 60 साल के एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को विदाई कर घर ले जाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कानपुर नगर के परिवाद कोर्ट में इन दिनों एक अनोखा केस चर्चा का केंद्र बना हुआ है। DainikBhaskar.com ने बुजुर्ग से बात करके पूरे मामले को जानने की कोश‍िश की।



शादी के 23 साल बाद पत्नी चली गई मायके, पति लगा रहा कोर्ट के चक्कर





- दिल्ली में नौकरी करने वाले कानपुर के शैलेश दीक्षित की शादी कानपुर की ही ममता दीक्षित से साल 1985 में हुई थी।

- शैलेश ने बताया, ''मेरी और ममता की अरेंज मैरेज हुई थी। शादी के 23 साल तक हम हंसी-खुशी रहे। लेकिन अचानक 2008 में पत्नी कुछ बोले साथ छोड़कर अपने मायके मां के पास चली आई। इसके बाद मैंने कई बार उससे बात की और साथ चलने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी।

- हालात और खराब हो गए जब पत्नी ने साल 2011 के बाद मुझसे मिलना बंद कर दिया। उसके घर जाने पर वह दरवाजा बंद कर लेती थी।

- साल 2005 में ससुर राज बहादुर की मौत हो गई थी, उसके बाद सास आशा शुक्ला बिलकुल अकेली हो गईं थीं। उसी समय पत्नी काफी समय तक अपने मायके में रुकी। बाद में जब वो दिल्ली घर लौटी तो उसका व्यवहार थोड़ा चेंज हो गया था।

- पत्नी का एक भाई है, हेमंत शुक्ला। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में जाकर बस गया, उसने भी घर आना बंद कर दिया।

- साल 2008 के दिसंबर महीने में मैं कंपनी के काम से दिल्ली से बाहर गया था, उसी दौरान पत्नी अपना सारा सामान लेकर कानपुर अपनी मां के पास चली गई। इसकी जानकारी मुझे टूर से लौटने के बाद हुई।

- जब लाख मनाने पर वह नहीं मानी तो मैंने 2014 में कानपुर परिवारवाद कोर्ट में सेक्शन 9 के तहत पत्नी की विदाई कराकर घर ले जाने के लिए केस केस फाइल कर दिया। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।





पत्नी से नहीं था कोई झगड़ा, लेकिन...





- शैलेश ने बताया- मैंने कानपुर से ग्रैजुएशन करने के बाद मुंबई से MBA किया। मुंबई में ही मेरी मार्केटिंग में पहली जॉब लग गई। 3 साल काम करने के बाद साल 1982 में दिल्ली आ गया, यहां दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली।

- साल 1985 में शादी होने के 2 साल बाद पत्नी ममता को भी दिल्ली लेकर चला गया। करीब 2 साल किराए पर रहने के बाद दिल्ली में अपना घर ले लिया।

- शादी के बाद पत्नी को हर उस जगह पर घुमाया, जहां हल कपल की जाने की तम्मना होती है। दिल्ली में ममता ने ऑल इंडिया रेडियो में फ्री लांसर के रूप में काम किया। इसके अलावा कई जगह उसने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की।

- हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन ससुर की मौत के बाद पत्नी ज्यादातर समय अपने मायके में रही। उसी दौरान उसकी मां ने उसका ब्रैन वॉश कर दिया। क्योंकि वह अकेली हो गईं थीं। इसीलिए पत्नी ने मायके में ही रहने का फैसला कर दिया।





तलाक के लिए केस फाइल कर चुकी है पत्नी





- शैलेश का कहना है, पत्नी ने अपनी मां के दबाव में आकर कानपुर कोर्ट में तलाक का केस भी फाइल किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब पत्नी तलाक के लिए हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है।

- उम्र के इस पड़ाव में मैं अपनी पत्नी से अलग नहीं रहना चाहती। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि कोर्ट मेरे पक्ष में फैसला सुनाएगा।

- वहीं, शैलेश के वकील शैलेन्द्र का कहना है, सेक्शन 9 के तहत पति या पत्नी दोनों में कोई भी कोर्ट में अर्जी लगाकर साथ रहने का गुहार लगा सकता है। कोर्ट पक्ष में फैसला सुना सकता है, लेकिन इम्लीमेन्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता।





