इस एक्ट्रेस को सेट पर लोग कहते थे- देखों 10th पास आ गई-PHOTOS

+6 टीवी एक्ट्रेस हिबा नवाब यूपी के बरेली की रहने वाली हैं। लखनऊ. 7 साल की उम्र से एक्ट‍िंग कर रहीं टीवी एक्ट्रेस हिबा नवाब कहती हैं- कैमरा मेरे लिए कोई नहीं चीज नहीं है। बचपन से ही एक्ट‍िंग का करियर शुरू हो गया था, इसलिए कहीं भी, किसी भी समय कैमरे को फेस करने में कम्फर्टेबल रहती हूं। हाल ही कलर्स टीवी के नए शो 'भाग बुकल भाग' के प्रमोशन के लिए राजधानी पहुंची हिबा ने DainikBhaskar.com से बातचीत में कुछ पर्सनल बातें शेयर की।



- यूपी के बरेली की रहने वालीं 22 साल की हिबा कहती हैं, ''मेरे पिता डॉक्टर नवाब फिरोज अली वैसे तो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन वो थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। इसलिए एक्ट‍िंग मुझे विरासत में मिली है।''

- ''मैंने अपनी लाइफ का पहला प्ले 7 साल की उम्र में पापा के साथ किया था। 10 साल की उम्र में छुट्ट‍ियों में मैं एक बार मुंबई गई थी। इत्तेफाक से वहां एक ऑडिशन में भाग लिया। उसके करीब डेढ़ महीने बाद मुझे कॉल आई और मैं मुंबई आ गई। यहीं से मैंने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी।''

- ''हालांकि, एक्टिंग और पढ़ाई दोनों साथ-साथ करने में कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। एक्ट‍िंग की वजह से मेरी पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रही थी। मैं हाईस्कूल में थी, तभी चैनल V के एक शो के लिए कॉल आ गई, जो पूरी तरह से टीनएजर्स पर बेस्ड था।''

- ''घर पर बात की तो पापा ने कहा कि पढ़ाई पर कंसन्ट्रेट करो, बाद में करना एक्टिंग। लेकिन मैंने शो के लिए जिद पकड़ ली, जिससे उन्हें हां करना पड़ा।''

- हिबा कहती हैं, ''मेरे फेवरिट स्टार शाहरुख खान हैं। मैं उनके साथ लद्दाख जाना चाहती हूं। अगर कोई मुझसे कहे कि आप किस के साथ डेट पे जाना चाहती हैं, तो पहला नाम उन्हीं का लूंगी।''





