लखनऊ.यूपी के एक्स सीएम के गुजरात के शहीदों पर दिए गए स्टेटमेंट पर राइटर चेतन भगन ने ट्विटर पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ऐसी बात करे तो EVM हैक करने की क्या जरूरत है। चेतन ने कहा, 'सभी सैनिक भारतीय हैं। उन्हें इस तरह डि‍वाइड करना अपमानजनक है।' बता दें, अखि‍लेश ने मंगलवार को झांसी में कहा था, 'सीमा पर जो भी जवान शहीद हो रहे हैं वे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के ही हैं, उनमें कोई भी गुजरात का क्यों नहीं होता? पढ़ें चेतन भगत ने ट्वीट में क्या कहा...

चेतन भगन ने बुधवार को पहला एक ट्वीट किया, जिसमे लिखा था, Can't believe if this was said. Sir, soldiers belong to India, not to any state. Don't try and divide like this please. इसके बाद दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, Wow. He did say it. Am sure Gujarat soldiers have laid their lives but all soldiers are Indian.dividing like this distasteful,disrespectful.



सोशल मीडि‍या पर ट्रेंड हुआ #AkhileshInsultsMartyrs

अखि‍लेश के इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडि‍या पर #AkhileshInsultsMartyrs ट्रेंड होने लगा है। स्पेशल फोर्स शामिल रहे और प्रेजिडेंट अवॉर्ड से सम्मानित सुरेंद्र पु‍निया ने इसे शेमफुल बताते हुए कहा कि भारतीय सैनिक किसी धर्म, जाति या स्टेट के लिए, बल्कि तिरंगे के लिए लड़ते हैं। वहीं, फि‍ल्ममेकर और सोशल एक्टीविस्ट अशोक पंडि‍त ने कहा कि असंवेदनशील और अभिमानी नेता हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि शहीद का सम्मान कैसे करना है।

अखिलेश ने क्या दिया था स्टेटमेंट

बता दें, अखिलेश यादव मंगलवार को झांसी पहुंचे थे। यहां केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी शहीदों और देशभक्ति पर राजनीति करती है। सीमा पर जो भी जवान शहीद हो रहे हैं वे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के ही हैं, उनमें कोई भी गुजरात का क्यों नहीं होता? उन्होंने आरोप लागते हुए कहा, 'बीजेपी सिर्फ शहीद, देशभक्ति और वंदे मातरम के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। उन्होंने मीडिया से भी पूछा सिर्फ यही क्यों दिखाया जा रहा है कि सिर काटे गए। यह क्यों नहीं दिखाया जा रहा कि और कौन-कौन से अंग काटे गए हैं।'