इस लेडी SDM का दबंग ने मरोड़ा हाथ- छीना मोबाइल, बोला- देख लूंगा तूझे

+5 एक दबंग वकील ने पत्नी और बेटे संग मिलकर एसडीएम ज्योत्सना यादव पर हमला किया। लखनऊ. राजधानी के बख्शी का तालाब (बीकेटी) में जमीन की पैमाइश कराने गईं एसडीएम ज्योत्सना यादव पर दबंग वकील ने हमला कर दिया। एक दबंग वकील ने पत्नी और बेटे संग मिलकर एसडीएम का मोबाइल भी छीन लिया। एसडीएम ने मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है। हाथ मरोड़ कर छीना मोबाइल... - SDM ज्योत्सना यादव ने DainikBhaskar.com को बताया, ''सोमवार को मैं डीएम साब के आदेश पर बीकेटी में जमीन की पैमाइश कराने गई थी। वहां वकील अवधेश द्विवेदी ने पत्नी और बेटे के साथ मिलकर पैमाइश का विरोध करना शुरू कर दिया।''

- ''मैंने उन्हें जिलाधिकारी के आदेश के संबंध में बताने का प्रयास किया। जिसपर उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया।''

- ''इस दौरान मुझे धक्का दिया गया और वकील की पत्नी ने मेरा हाथ मरोड़ते हुए मेरा मोबाइल छीन लिया और कहा- तुम कितनी बड़ी एसड़ीएम हो तुम्हे कोर्ट में देख लिया जाएगा।''

- ''मैंने इस मामले में बीकेटी थाने में एफआईआर करा दी है।'' आरोपियों को मिली जमानत

- इंस्पेक्टर बीकेटी उदयवीर सिंह के मुताबिक, एसडीएम की तहरीर पर आरोपी वकील अवधेश द्विवेदी, उनकी पत्नी आशा और बेटे आशुतोष के खिलाफ मारपीट, धमकी, गाली-गलौज, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने समेत आइपीसी की अन्य धाराओं में एफआइआर दर्ज हुई है।

- तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जिन धाराओं में गिरफ्तारी हुई उनमें सात साल से कम की सजा बनती है। इसलिए तीनों आरोपितों को देर शाम थाने से 5 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी गई है।

डीएम ने कहा- प्रशासन एसडीएम के साथ

इस मामले पर डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा, ''इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन पूरी तरह एसडीएम के साथ है। अतिक्रमण और दबंगों पर किसी तरह की रियायत नहीं की जाएगी।'' कौन हैं ज्योत्सना यादव? - ज्योत्सना यादव लखनऊ में एसडीएम बीकेटी के पद पर तैनात हैं। वे पीसीएस अधिकारी हैं।

- उनकी शादी आईएएस राजकमल से हुई है। आगे की स्लाइड्स में देखें SDM ज्योत्सना यादव की 5 फोटोज...

