जब BJP नेता ने दारोगा से कहा-इतने जूते मारूंगा, भूल जाओगे नौकरी करना

यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नगर अध्यक्ष ने पुलिस से हाथपाई करते हुए मारने की धमकी दी। मुरादाबाद. यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नगर अध्यक्ष ने गुरूवार को दारोगा को मारपीट कर लहूलूहान कर दिया। इतना ही नही नेता ने सरेआम दारोगा को जूते मारने और थाने के बाहर पुलिस को पीटने की धमकी दी। कहा- सहारनपुर में तो डिस्ट्रिक जज को मारा है अब पुलिस पिटेगी। मैं देखूंगा कौन से मंत्री और प्रधानमंत्री आएंगे बचाने। ये है पूरा मामला...

- बुधवार को बीजेपी नगर अध्यक्ष शि‍वेंद्र गुप्ता को किसी ने फोन पर धमकी दी थी। इसकी शिकायत लेकर वह ठाकुरद्वारा थाने आए।

- मामले की जांच दारोगा अमि‍त शर्मा को दी गई। उन्होंने कहा कि नंबर का सीडीआर निकाल कर उसे सर्विलांस पर लगाकर दिया गया है। उसके बाद आरापी का पता लगा कर कार्रवाई करेंगे।

- इस बात से नाराज नेता ने सत्ता की धमकी देते हुए दारोगा अमित शर्मा पर कोतवाली में ही हमला कर दिया। जिस वे घायल हो गए। इसके बाद नेता के सैकड़ों समर्थक कोतवाली पर इकट्टा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया।

- इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष कोतवाल के बराबर की कुर्सी पर बैठ गए और सबके सामने धमकी दी। कहा- सहारनपुर में डिस्ट्रिक जज को पीटा गया है अब यहां पुलिस पिटेगी। इसे बाहर निकालो। कोतवाल भाजपा नेता के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए।

- इस हंगामे की सूचना पर मुरादाबाद भाजपा जिला अध्यक्ष हरी ओम शर्मा भी थाने पहुंचे उन्होंने कहा हमारा कार्यकर्ता गलती करे, आप मुकदमा लिखो। लेकिन कार्यकर्त्ता को हाथ लगाएंगे तो हमारे हाथ भी बंधे नहीं है।

पुलिस ने ये कहा

सीओ विशाल यादव ने कहा, दारोगा और एक राजनीतिक पार्टी के नगर अध्यक्ष के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। जानकारी मिली है कि मारपीट हुई है। दारोगा का मेडिकल कराया गया है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

