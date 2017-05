2 मिनट में डिग्गी से पार कर दिया 2.50 लाख, देखता रह गया मालिक

मेरठ में चोरों के गिरोह ने एक व्यापारी के स्कूटी की डिग्गी से 2.50 लाख रुपए उड़ा लिए। चोरो की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेरठ. यूपी के मेरठ में शातिर चोरों के गिरोह ने एक व्यापारी की स्कूटी की डिग्गी से बड़े ही शातिर ढंग से ढाई लाख रुपए चोरी कर लिए। खास बात ये रही कि व्यापारी इस दौरान पास में ही खड़ा रहा लेकिन उसे चोरी की भनक तक नहीं लगी। घर जाकर जब उसने पैसों का बैग गायब देखा तब उसके होश उड़ गए। पता करने पर एक पेट्रोल पम्प पर लगे सीसीटीवी में चोरी की यह घटना कैद हो गई। बैंक से पैसे निकालकर चला था व्यापारी... - जानकारी के अनुसार संत विहार में रहने वाले बिजेंद्र कुमार जैन दिल्ली रोड स्थित इलाहाबाद बैंक से 2 लाख रुपए निकालर अपनी फैक्ट्री के लिए चले थे। रुपए निकालने के बाद उन्होंने वे पैसे एक बैग में रखकर अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख दिए। इस बैग में पचास हजार रुपए पहले से थे। - बिजेंद्र कुमार जैन के मुताबिक जैसे ही वह बैंक से चले उनकी स्कूटी में पंचर हो गई। वह पंचर बनवाने के लिए पास ही स्थित शक्ति पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पंचर बनवाया। उसी दौरान कुछ अज्ञात युवकों ने वहां पहुंचकर उनकी स्कूटी से पैसों से भरा बैग चोरी कर लिया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना - उस वक्त बिजेंद्र कुमार जैन को चोरी का पता नहीं चला। वह स्कूटी में पंक्चर लगवाने के बाद फैक्ट्री चले गए। वहां जब स्कूटी से बैग गायब देखा तब उन्हें चोरी का पता चला। बिजेंद्र कुमार जैन बैग गायब मिलने पर पहले इलाहाबाद बैंक गए। वहां बैंक के सीसीटीवी चैक कराए। जिसमें उनके हाथ में बैग दिखाई दिया। - उसके बाद पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उसमें स्कूटी से बैग चोरी करते हुए चोरों की फोटो कैद हो गई। चोरी करने वाले 4-5 युवक थे। जो अलग-अलग आए और ऐसे दर्शाया जैसे वह भी अपनी बाइक में हवा भरवाने के लिए आए हैं। - पीड़ित ने इस मामले में थाना ब्रहमपुरी में शिकायत दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर अजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि फुटेज के आधार पर जल्द ही बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। आगे की स्लाइड्स में देखें खबर से रिलेटेड एक और फोटो... यूपी के मेरठ में शातिर चोरों के गिरोह ने एक व्यापारी की स्कूटी की डिग्गी से बड़े ही शातिर ढंग से ढाई लाख रुपए चोरी कर लिए। खास बात ये रही कि व्यापारी इस दौरान पास में ही खड़ा रहा लेकिन उसे चोरी की भनक तक नहीं लगी। घर जाकर जब उसने पैसों का बैग गायब देखा तब उसके होश उड़ गए। पता करने पर एक पेट्रोल पम्प पर लगे सीसीटीवी में चोरी की यह घटना कैद हो गई।

