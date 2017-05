वो लगाता रहा जिंदगी की गुहार, सीने पर कूद-कूद कर पीटती रही महिला

गाजियाबाद. यूपी के गाजियाबाद से पिटाई का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला बेरहमी से एक युवक की पिटाई कर रही है। इस पिटाई से उस युवक की मौत भी हो गई। यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला... - यह मामला गाजियाबाद के कविनगर इलाके के लाल कुआं का है। यहां की रहने वाली एक महिला ने एक युवक जिसका नाम पदम सिंह था, उसे नौकरी देने के बहाने अपने यहां बुलाया।

- जब पदम सिंह 16 मई को वहां पहुंचा तो महिला उसे बुरी तरह से पीटने लगी। इस पीटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है।

- बता दें, पिटाई से घायल युवक ने अस्पताल में 23 मई को दम तोड़ दिया। मृतक युवक पदम सिंह बादल पुर का रहने वाला था।

- पुलिस के हाथ यह वीडियो लग गया है और वह आरोपी महिला की तलाश कर रही है। अग तक यह बात साफ नहीं हो पाई है कि महिला ने इस युवक की हत्या क्यों की। मारने से पहले वीडियो की तैयारी

- बता दें, इस वीडियो में वहां मौजूद लोग वीडियो बनाने से पहले बकायदा इसकी प्लानिंग करते दिख रहे हैं।

- इस लड़के को पहले वहां लाया जाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं- ''वीडियो सही बन रहा है। वीडियो साफ आ रहा है।''

- इस बात से लगता है कि वीडियो को बनाने से पहले पूरी तैयारी की गई है। आगे की स्लाइड्स में देखें खबर से रिलेटेड 3 फोटोज...

