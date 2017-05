शराबी दूल्हे को रिजेक्ट कर बनी दूसरे की दुल्हन,शादी से पहले पूछा 1 सवाल

शराबी दुल्हे को र‍िजेक्ट करने वाली लड़की की हिम्मत देख युवक ने की शादी। वाराणसी. यहां 21 मई को दुल्हन ने जयमाल के बाद बोल्ड स्टेप उठाते हुए शराबी दूल्हे के साथ शादी से इनकार कर दिया था। इस फैसले से इंप्रेस होकर 3 दिन बाद 24 मई को एक युवक बाइक से बारात लेकर पहुंचा और बिना दहेज के सात फेरे लिए। लड़के ने बताया, ''मैंने उससे कह- मोटर मैकेनिक हूं, शादी करोगी। उसने पूछा, ड्रिंक तो नहीं करते। मैंने मना किया वो तैयार हो गई।'' आगे पढ़िए पूरा मामला... 21 मई को काशी के रोहनियां थाना क्षेत्र में बबीता की शादी मिर्जापुर के जागरण चौहान से होनी थी। जयमाल हो चुका था और दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर बैठे थे। इसी दौरान दूल्हे के दोस्त नशे में स्टेज पर चढ़ गए और अश्लील कमेंट करने लगे। जब बबीता ने इसका विरोध क‍िया तो दूल्हा उसी पर भड़क गया और स्टेज से उतरकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद बबीता ने तुरंत शादी से इनकार कर दिया और कहा, ''अब कुछ भी हो जाए, इस लड़के से शादी नहीं करुंगी।''

बबिता की हिम्मत पर फि‍दा हुआ मोटर मैकेनिक बबीता की हिम्मत पर फि‍दा होने वाले मोटर मैकेनिक पवन ने कहा, ''मैं अपनी मौसी के घर घूमने गया था। गांव में बबीता के हिम्मत की चर्चा के साथ हर कोई यही पूछ रहा था, कौन करेगा उससे शादी। तभी मैंने मौसी से कहा कि उसके पिता से बात करें। इसके बाद खुद उनसे मि‍लने गया और बबीता की राय जानी। मैंने उससे कहा, मोटर मैकेनिक हूं, शादी करोगी। उसने पूछा, ड्रिंक तो नहीं करते। मेरे इनकार के बाद वो तैयार हो गई। बबीता की हिम्मत की दाद देता हूं। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं, जो दरवाजे से बारात लौटा दें।''

'सही था मेरा डिसीजन' बबीता ने कहा, ''मैंने शराबी दूल्हे को ठुकराकर अच्छा किया। पवन अच्छा लड़का है, उसने दहेज भी नहीं मांगा। शराबी दूल्हे ने मोटर साइकिल की मांग रखी थी और पिता खरीदकर लाए थे। जिस इंसान ने नशे में मुझे स्टेज पर छेड़ा वो क्या जिंदगीभर साथ निभाता।'' पिता ने जताई खुशी लड़की के पिता ने बताया, लाखों के कर्ज में डूब गया हूं। बताया गया कि सूरत में गैराज चलाने वाला मोटर मैकेनिक पवन चौहान अपनी मौसी राजकुमारी के घर आया था। बबीता से प्रभावित होकर उसने शादी की इच्छा जताई। उसने भरोसा भी दिलाया कि सारा कर्ज मिलकर चुकता करेंगे। पवन भदोही जिले के शेरपुर (दुर्गागंज) का रहने वाला है। आगे की स्लाइड्स में देखें शादी की 5 फोटोज...

+5 लड़के ने कहा- बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं, जो बारात को लौटा दें।

+5 दोस्त की बाइक पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा पवन।

+5 पवन ने बबीता से बिना दहेज लिए की शादी।

+5 बबीता ने कहा कि शराबी को रिजेक्ट करने का उसका डि‍सीजन सही था।

+5



Web Title: man marry with girl who reject drunk groom

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in