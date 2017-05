यहां दिखा नागमणि वाले सांपों का जोड़ा, ये है VIRAL होती खबर का सच

+5 यूपी के वाराणसी में नाग-नागिन के साथ नागमणि‍ फोटो वायरल हो रही है। वाराणसी. यूपी के वाराणसी में नाग-नागिन के साथ नागमणि‍ की फोटो वायरल हो रही है। यहां दो युवकों ने मणिधारी नाग का जोड़ा देखने का दावा किया है। उनका कहना है कि अंधेरे के बीच एक तेज प्रकाश नाग-नागिन के माथे से दिखाई दे रहा था। पहले तो दोनों डर गए, फिर उन्होंने किसी तरह हिम्मत करके मोबाइल में उनकी कुछ फोटोज क्लिक कीं। आहट होते ही गायब हो गया नाग का जोड़ा... - वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के कटारी गांव में 20 मई की रात दो चचेरे भाई सत्यम सिंह और शिवम् सिंह ने बांस के ढेर में नाग-नागिन को जोड़ा देखा।

- dainikbhaskar.com से बातचीत में दोनों ने बताया कि उस दिन रात को हम खेत में पानी डालने निकले थे। वापस आते समय शॉर्ट कट रास्ते की ओर मुड़ गए।

- हम दोनों ने बांस के ढेर में रोशनी देखी तो लगा किसी का लाइट जलता हुआ मोबाइल गिरा होगा। आगे बढ़ने पर अपने मोबाइल की रोशनी से देखा तो वहां नाग-नागिन थे और उनके माथे पर कुछ चमक रहा था।

- हम दोनों सांप देखकर डर गए। हिम्मत करके किसी तरह फोटो क्लिक किए। इसके बाद आहट सुन करीब 30 सेकेंड में नाग-नागिन वहां से गायब हो गए और नागमणि‍ भी चमकना बंद हो गई। चमकने वाली चीज थी नागम‍णि

- बीए फाइनल कर चुके शिवम् ने बताया उस समय सेकेंडों का सीन देखकर पूरे शरीर में कंपकपी होने लगी थी। वो चमकने वाली चीज नागमणि ही थी।

- दूसरे दिन सुबह हमने पिता चंद्रशेखर को पूरा मामला बताया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उस बांस वाली जगह पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। गांव में इसकी चर्चा है, कि कहीं वो चमकने वाली चीज नागमणि तो नहीं थी। क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

- बीएचयू जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रो. बेचन लाल ने बताया कि साइंस नागमणि जैसी किसी चीज को नहीं मानता। जैसे जुगनू में रात के समय प्रकाश दिखाई देता है। वैसे ही कुछ बैक्टेरिया सांप, मछलियों के शरीर पर बैठे होते हैं।

- वो बैक्टीरिया उनकी स्किन से ही अपना आहार लेते हैं। पूरी प्रक्रिया को bioluminescence कहते हैं। कुछ जीव-जंतु भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसको जीवदीप्ति (Bio-luminescence) या 'शीतल प्रकाश', कहते हैं। आगे की 5 स्लाइड्स में देखें रिलेटेड फोटोज...

