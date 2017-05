शराब के नशे में धुत पिता ने किया था अपनी 6 साल की नन्हीं बेटी के साथ दुष्कर्म, गिरफ्तार

+1 दुष्कर्म का आरोपी पिता। जयपुर। शराब के नशे में धुत पिता ने ही अपनी छह साल की बेटी को हवस का शिकार बनाकर रिश्ते को शर्मसार कर दिया। पुलिस की 18 दिन की जांच पड़ताल व डीएनए जांच रिपोर्ट मिलने के बाद श्यामनगर थाना पुलिस ने आरोपी पिता बाड़मेर निवासी 25 वर्षीय शेरूराम उर्फ शेरिया को गिरफ्तार कर लिया। जानिए और इस बारे में ..... - पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे पुलिस पूछताछ के लिए एक दिन के रिमांड पर भेज दिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में ही पीड़ित बालिका ने पिता द्वारा गलत काम करने और मारपीट करने की बात कही थी, लेकिन आरोपी शेरूराम बार-बार बयान बदलता रहा। - पीड़ित बालिका अपनी परिवार के साथ 200 फीट बाइपास पर खानाबदोश के डेरे में रहती थी। आरोपी के खिलाफ बाड़मेर में भी बालिका के अपहरण, मारपीट समेत चार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। - एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि 8 मई को देर रात बाद 3 बजे सूचना मिली थी कि कोई छह साल की बच्ची को श्यामनगर 200 फीट बाइपास से ले गया। - सूचना पर श्यामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी तलाश की। बालिका लहुलुहान हालत में पुलिस को एक खाली प्लाट में मिली। पुलिस ने पीड़ित बालिका का मेडिकल कराया। ऐसे आया पकड़ में - मेडिकल में बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। आरोपी को पकड़ने के लिए एडिशनल डीसीपी योगेश गोयल व थाना प्रभारी सुधीर उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम बनाई। जांच-पड़ताल के बाद संदिग्धों से पूछताछ की गई। - घटनास्थल के पास खानाबदोश राहुल वर्मा की मौजूदगी थी। ऐसे में उससे भी पूछताछ की गई, लेकिन पीड़ित बालिका ने राहुल के बजाए पिता द्वारा गलत काम करने की बात कही। पीड़िता के बयानों के बाद बालिका के पिता शेरूराम को गिरफ्तार कर लिया। फोटो : ओम शर्मा

Web Title: Drunk father raped his six year old daughter in jaipur

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

