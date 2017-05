घर के बाहर खड़ी महिला की चेन तोड़कर भागे स्कूटी सवार बदमाश, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी

+3 स्कूटी सवार बदमाश।

जयपुर। झोटवाड़ा के सत्य नगर में स्कूटी सवार दो बदमाश महिला की उसके घर के बाहर से चेन तोड़कर भाग गए। महिला बाजार से आई थी और उसने स्कूटी रोकी थी। बदमाश ने महिला के गले पर झपट्टा मारा तो वह स्कूटी से गिर गईं। यह मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। बदमाशों ने अपनी स्कूटी पर नंबर नहीं लिखवा रखे हैं। जानिए कैसे दिया वारदात को अंजाम ....

- पीड़ित सत्य नगर निवासी रूपा कंवर ने बताया कि वह गुरुवार शाम स्कूटी से मार्केट से घर लौट रही थी। उसे यह जरा भी भान नहीं था कि रास्ते में स्कूटी सवार दो बदमाश उनका पीछा कर रहे थे।

- जैसे ही उन्होंने घर के बाहर स्कूटी रोकी तो पीछे से एक बदमाश स्कूटी से उतरकर आया और गले पर झपट्टा मारकर चेन तोड़कर भाग गया।

- झपट्टा मारने से रूपा नीचे गिर गई। वह चिल्लाई तो कॉलोनी के कुछ लोग निकलकर बाहर आए और पुलिस को सूचना दी।

- मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखकर लुटेरों की तलाश शुरू की। सीसीटीवी में कैद हुए

- पड़ोसी के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के अनुसार लाल रंग की स्कूटी चालक ने हेलमेट लगा रखा है। दूसरे साथी ने सफेद रुमाल से मुंह बांध रखा है। बदमाशों ने स्कूटी के दोनों तरफ नंबर ही नहीं लिखवा रखे हैं। आगे की स्लाइड्स में देखिए और फोटोज फोटो : उदय चौधरी

+3 कार्रवाई करती पुलिस।

+3 सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश।

+3 स्कूटी बिना नंबरों की है।



Web Title: Goons snatch chain of a lady in Jaipur

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in