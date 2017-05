दामाद की हत्या कराने वाले सास-ससुर अरेस्ट, जल्द ही मां बनने वाली है बेटी

जयपुर. ऑनर किलिंग मामले में पुलिस ने मृतक अमित नायर के सास और ससुर को बुधवार को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। अमित के सास-ससुर को घटना के सात दिन बाद पुलिस ने पकड़ा है। हरियाणा का शूटर अभी भी फरार है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी प्रेग्नेंट है और जल्द ही मां बनने वाली है। यह है पूरा मामला... - पुलिस ने बधुवार को दोपहर में ऑनर किलिंग के मामले में फरार चल रहे जीवन राम चौधरी और भगवती देवी को गिरफ्तार कर लिया है। - बताया गया है कि घटना के बाद हरियाणा का शूटर दोनों को दिल्ली छोड़कर चला गया था। पुलिस अभी भी शूटर की तलाश कर रही है। इसी शूटर ने अमित पर गोली चलाई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसलिए कराई थी दामाद की हत्या - जयपुर के करणी विहार थाना इलाके मेंं प्रेम विवाह से गुस्साए लड़की के घर वालों ने शादी के करीब 2 साल बाद लड़के की 17 मई को गोली मार कर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी गर्भवती है। - लड़की के पिता जीवन राम चौधरी, मां भगवती देवी समेत 3 लोगों ने जगदम्बा नगर कालोनी हीरापुरा मे अपने परिवार के साथ रह रहे सिविल इंजीनियर अमित नायर को 4 गोलियां मारीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। - जिस समय अमित नायर को गोली मारी गई, उस समय उसकी पत्नी ममता चौधरी भी वहीं थी। अमित के साले ने खोले कई राज - पुलिस ने अमित के साले मुकेश को भी शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। मुकेश ने बताया कि अमित की हत्या करने के बाद मां भगवती तथा पिता जीवनराम सीधे डीडवाना आए और करीब दस मिनट रुके। इस दौरान पिता ने यही बताया कि उन्होंने अमित का काम तमाम कर दिया है। कुछ देर रुकने के बाद वे चले गए। कहां गए, ये मुकेश भी नहीं जानता। मुकेश रेलवे में जेईएन है और डीडवाना में किराए से रहता था। - पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुकेश की गिरफ्तारी के बाद सास ससुर के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनका आधार पर ही दोनों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। आगे की स्लाइड्स में देखिए और फोटोज... वीडियो : ओम शर्मा

+4 ममता चौधरी, पति अमित के शव को देखकर बेसुध हो गई थी।

+4 पति के शव पर हाथ फेरती ममता चौधरी।

+4 ममता चौधरी।

+4 मृतक अमित नायर और पत्नी ममता चौधरी।



Web Title: Jaipur honour killing : Amit Nair in-law are arrested from delhi

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

