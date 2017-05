खेत में निर्वस्त्र महिला का शव मिला, 8 गांवों के लोगों से भी नहीं हो पाई शिनाख्त

+3 खेत में मिला महिला का निर्वस्त्र शव। पुलिस ने शव पर डाला कपड़ा। चिड़ियावासा ( बांसवाड़ा)। बांसवाड़ा से पांच किमी दूर चिड़ियावासा के तेजपुर गांव में गुरुवार को एक खेत में महिला का निर्वस्त्र शव मिला। जहां महिला का शव मिला, उसके नजदीक ही पुराने फटे कपड़े पड़े थे और उल्टी जैसा कुछ पड़ा था। शिनाख्त कराने के लिए आसपास के आठ गांवों से लोगों को बुलवाकर दिखवाया गया, लेकिन महिला के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। जानिए क्या है मामला .... - तेजपुर-पानीवाला गढ़ा मार्ग पर ग्रामीणों ने खेत में महिला का शव देखा। थोड़ी ही देर में मौके पर भीड़ जमा हो गई। शव के नजदीक ही गठरी में पेटीकोट, साड़ी और ब्लाउज पड़े हुए थे।

- सूचना मिलते ही पानीवाला गढ़ा, हडमतिया, रगावा, भमरकडा, माकोद, डागला, झांतला और नवाटापरा गांवों के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। डीएसपी विक्रमसिंह राठौड़ और सीआई बाबूलाल रैगर भी अपनी-अपनी टीम के साथ पहुंचे। सीआई ने बताया कि मौके से सभी जरूरी सबूत लिए गए हैं।

- पुलिस ने शव काे पोस्टमार्टम करवाने के बाद सरकारी एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। आसपास के गांवों से भी महिला की पहचान नहीं हो पाने और सुनसान जगह शव मिलने पर ऐसे कयास लगाए जाते रहे हैं कि महिला की हत्या कर शव खेत में पटक दिया गया हो, लेकिन पुलिस उल्टी जैसा पदार्थ मिलने से इसे शुरुआती तौर पर स्वाभाविक मौत मान रही है। महिला की उम्र 35 से 38 साल बताई जा रही है। आगे की स्लाइड्स में देखिए और फोटोज फोटो : हेमंत पंड्या

+3 खेत में मिला महिला का निर्वस्त्र शव।

+3 मृतका के चेहरे पर चोट के निशान से लगता है कि उसकी हत्या की गई है।

+3 शव एक खाली खेत में मिला।



