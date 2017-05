लड़की को उठा ले जा रहे थे बाइक से, पब्लिक ने पकड़ जमकर की धुनाई

करौली। करौली में गुरुवार को निजी स्कूल से पढ़कर आ रही छात्रा के अपहरण का प्रयास करने वाले दो युवकों को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। इनका बचाव करने आए एक युवक की भी लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। इससे दो समुदायों में तनाव हो गया जिसे पुलिस ने समझा कर शांत कराया। मौके पर पुलिस व प्रशासन के बड़े अधिकारी पहुंचे। जानिए क्या है मामला .... - जिला मुख्यालय स्थित मुरलीपुरा कॉलोनी से दो युवकों ने एक स्कूली छात्रा के अपहरण करने की कोशिश की। युवक छात्रा को स्कूल से आता देख उसके पीछे लग गए और जबरन चलने की बात कहने लगे।

- युवक मोटरसाइकिल पर छात्रा को बैठाकर ले जाने लगे। छात्रा के चिल्लाने पर वहां से गुजर रहे लोग उसके बचाव में आ गए। कुछ लोग छात्रा को जानते थे सो उन्होंने उसके परिजनों को सूचना दे दी। लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। राहगीरों ने भी कर दी पिटाई

- थोड़ी देर में छात्रा के परिजन एवं मोहल्लेवासी वहां आ धमके और दोनों मनचलों की जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं आने-जाने वाले हर महिला व पुरुष ने उन पर लाठी-थप्पड़ एवं घूंसे बरसाए। तभी एक युवक उनके बचाव में आया तो लोगों ने उसकी भी पिटाई कर दी। इतने में वह वहां से भाग निकला।

- लोगों ने उसका पीछा भी किया लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आया। वहां पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने जिला अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया। दो समुदायों में हुआ तनाव - मारपीट के दौरान बीच बचाव करने आए एक युवक की भी पिटाई कर देने से दो समुदायों में तनाव की नौबत आ गई। गणेश टॉकीज के समीप एक समुदाय के लोग एकत्रित हो गए। सूचना मिलते ही एसडीएम राजेंद्र गोयल डीवाईएसपी हनुमान सिंह कवियाए कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र जाखड़ पुलिस जाब्ते के साथ वहां पहुंचे और मामला शांत कराया। इधर, दोनों पक्षों के लोगों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोपी शाबाद (20) व इकरार (18) हैं। आगे की स्लाइड्स में देखिए और फोटोज फोटो : उमेश शर्मा

+4 छात्रा के अपहरण का प्रयास करने की बात का पता चलते ही लोग आपा खो बैठे और आरोपियों की पिटाई कर दी।

+4 जनता ने मनचलों की जमकर धुनाई की।

+4 मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।

+4 जनता की पिटाई से चोटिल आरोपी।



Web Title: public beat up three youths as they try to abduct school girl

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

