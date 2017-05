Shocking! तीन बच्चों को छाती से चिपका ट्रैक पर लेट गई दो सगी बहनें

महवा (दौसा)। दौसा जिले के महवा में गुरुवार को दो सगी बहनों ने अपने तीन छोटे बच्चों सहित ट्रेन से कटकर जान दे दी। महिलाओं ने बच्चों को छाती से चिपकाया और उन्हें अपने से बांध लिया फिर पटरियों पर लेट गईं। शुरुआती जांच के अनुसार दोनो महिलाओं ने गृह क्लेश से तंग आकर यह कदम उठाया। जानिए क्या है मामला .... - अजमेर-आगरा रेलवे ट्रैक पर अलवर फाटक से लगभग 200 मीटर दूर दो महिलाओं ने अपने तीन बच्चों सहित ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी।

- सूचना मिलते ही मण्डावर थानाधिकारी ब्रजेश मीणा मय जाप्ते के घटनास्थल पहुंचे जहां उन्होंने जगह-जगह बिखरे शवों को इकट्ठा करवा कर अस्पताल पहुंचवाया।

करौली की बेटियां थीं व अलवर में था ससुराल - पुलिस के अनुसार दोनों मृतका बहनें थीं तथा करौली जिले में टोडाभाीम के खेड़ी की रहने वाली थीं। इनकी शादी अलवर में दो सगे भाइयों से हुई थी। इनका ससुराल लक्ष्मणगढ़ के धरमपुरा पिनान गांव में है।

- परिवार में आपसी मनमुटाव था तथा गृह क्लेश के कारण दोनों बहनों ने अपने बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी।

बुधवार रात से थीं गायब - दोनों बहनें बुधवार रात से घर से गायब थीं। इनके ससुराल वालों ने पीहर वालों को फोन कर यह जानकारी दी। एक लाइन बोल कर फोन काट दिया - मौके पर पहुंचे मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहनों की मौत की खबर उसके एक बहनोई ने दी। उसने बस इतना कहकर कि तुम्हारी बहनों ने मंडावर में ट्रेन से कटकर जान दे दी है, फोन काट दिया। मृतकों के नाम - हेमा मीणा (30) पत्नी रामेकश मीणा, एक बच्ची करीब पांच माह।

- पपिता (24) पत्नी राजू मीणा, दो बच्चे। आगे की स्लाइड्स में देखिए और फोटोज फोटो व वीडियो : राजेश भारद्वाज

+3 पटरियों के पास पड़े कटे शव।

+3 मौके पर जुटी भीड़।

+3 मां के साथ कटा छोटा बच्चा।



