इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैक्टर-ट्रॉली फर्म में लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर

राजनांदगांव। शहर के ममता नगर इलाके में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली फर्म में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचे चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है।

- आग किन कारणों से लगी है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है।

- मौके पर पुलिस बल भी तैनात है।

- बताया जा रहा है कि आग सुबह लगी। इसके बाद उसने विकराल रूप धारण कर लिया।



(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

