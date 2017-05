अमीर बनना चाहता था ये लड़का, कुछ रंग प्यार के सीरियल देख उठाया ये कदम

+4 किडनैप होने की रची कहानी। धमतरी। दो दिन पहले घर से अचानक गायब हुए छात्र को जब मां की याद आई तो उसने खुद अपना पता बता दिया। 12वीं में पढ़ने वाले सुधांशु ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले टीवी सीरियल कुछ रंग प्यार के में एक ऐसी कहानी देखी जिसमें गांव का लड़का मुंबई जाता है और फिर अमीर बनकर गांव लौटता है। जानिए पूरी घटना... - शहर के तिहावा ओसिया विहार कॉलोनी का रहने वाला सुधांशु रायजोरिया को पुलिस महाराष्ट्र से लेकर आई।

-

- इससे पहले उसने एक दूसरे सीरियल में खुद की किडनैपिंग की कहानी रचकर घरवालों से ही अच्छी रकम ऐंठने की घटना देखी थी।

- बस क्या सुधांशु ने भी मन ही मन कहानी रच ली और बुधवार को सुबह 5:30 बजे घर से क्रिकेट खेलने की बात कह निकल गया।

- साथ में वो अपने कपड़े का बैग भी ले गया। घर वाले समझे कि क्रिकेट का किट है। बाइक पर बैठकर वह घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। दोपहर तक घर नहीं आया तो परिजनों को चिंता होने लगी।

- ऐसे में परिजनों ने फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया और मैसेज किया कि मां हेल्प मी प्लीज।

- ये मैसेज देखते ही सुधांशु की मां की हालत खराब हो गई। परिजन थाने पहुंचे और बच्चे के किडनैप होने की शिकायत दर्ज कराई।

- इधर पुलिस ने जि उसके फोन की लोकेशन ट्रैस की तो मैसेज के जरिए बताए गए स्थान की जगह कहीं और निकली।

- सीसीटीवी फुटेज में उसे क्रिकेट ग्राउंड की बजाय दूसरी ओर जाते हुए देखा गया। पुलिस को शंका होने लगी।

- इधर जब सुधांशु को जोरों की भूख लगी तो उसे घर की याद आने लगी। फिर उसने अपनी मां को फोन कर अपनी लोकेशन बताई और कहा कि वो घर आना चाहता है।

- जब उसके बताए गए लोकेशन पर पुलिस पहुंची तो वहां कोई किडनैपर नहीं था। पुलिस सुधांशु को लेकर धमतरी आई और पूछताछ में उसने पूरी कहानी बयां कर दी। फोटो : अजय देवांगन

