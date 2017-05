आज रांची आएंगी सनी लियोनी, फैशन शो में करेंगी परफॉर्म

+5 सनी लियोनी। (फाइल) रांची। मोहरबादी मैदान में शनिवार की शाम मिस्टर एंड मिस एटीट्यूड-2017 का फिनाले होने वाला है। शाम 4 बजे से इंट्री शुरू होगी। इसके बाद 6 से रात 10 बजे एक से बढ़कर एक प्रोग्राम्स होंगे। ग्लैम वर्ल्ड और एएचएफ की ओर से ऑर्गेनाइज हो रहे मिस्टर एंड मिस एटीट्यूड के फिनाले की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसमें बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी हिस्सा लेंगी। -सारे क्रू मेंबर्स के साथ मुंबई की कई बड़ी सेलिब्रेटीज इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुकी हैं। पिछले कई महीनेे से इस इवेंट की तैयारी चल रही थी।

-मेगा मॉडल हंट मिस्टर एंड मिस एटीट्यूड-2017 ईस्ट जोन के ग्रैंड फिनाले में सनी लियोनी परफॉर्म करेगी।

-इसके अलावा इवेंट में बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर, प्रिंस ऑफ इंडिया मनविंद्र सिंह गोहिल, बॉलीवुड फिल्म राइटर अनुराधा तिवारी, इंटरनेशनल फिटनेस मॉडल युवराज शर्मा, प्रोजेक्ट हेड लाइफ ओके, सावधान इंडिया बलजीत चड्डा और एक्टर विकास वर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

-विजेता को एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पहले रनरअप को 51 हजार और दूसरे रनरअप को 21 हजार रुपए दिए जाएंगे। एचआईवी टेस्ट कराने वाले 1200 लोगों को फ्री पास दिए गए

-एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन इस इवेंट के मुख्य स्पांसर है, जो एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं।

-इनकी ओर से मोरहाबादी मैदान में फ्री एचआईवी टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही फिनाले में पंहुचे प्रतिभागी फ्लैश मॉब के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं।

-फ्री एचआईवी टेस्ट कराने वाले लगभग 1200 लोगों को फ्री पास दिया गया है। इस इवेंट में एक एएचएफ राउंड होगा, जिसमें फाइनलिस्ट झारखंड के एचआईवी पीड़ित बच्चों के साथ रैंपवॉक करेंगे। आगे की स्लाइड्स पर देखें संबंधित PHOTOS :

+5 फिनाले की तैयारियों में जुटी मॉडल और ट्रेनर।

+5 फिनाले की तैयारियों में जुटे मॉडल्स।

+5 प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते आयोजक।

+5 मॉडल।

+5 कैटवॉक करती मॉडल्स।



Web Title: Bollywood Actress Sunny leone Perform in Ranchi fashion show

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in