नक्सलियों ने गोली मारकर की एक की हत्या, पुलिस मुखबिरी का लगाया आरोप

+8 नक्सलियों ने गोली मारकर की हत्या। बोकारो(झारखंड)। महुआटांड थाना क्षेत्र के तिसकोपी में बीती रात नक्सलियों ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। आशंका जाहिर की जा रही है कि नक्सलियों को मृतक पर पुलिस मुखबिरी करने के शक था। इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। वहीं, एक मोबाइल टावर को भी नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया है। टावर के पास पर्चा फेंका मिला है। इसमें भाकपा माओवादी के नाम से 29 मई को झारखंड बंद को सफल बनाने की अपील की गई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि ग्रामीण कालीचरण महतो की हत्या के बाद नक्सलियों ने टावर में आग लगाया और फिर पर्चा छोड़ भाग निकले। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताते चलें कि गुरुवार की रात नक्सली सप्ताह के पहले ही दिन बोकारो स्थित डुमरी बिहार रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था। एक मालगाड़ी के इंजन में भी आग लगा दी थी। स्टेशन मास्टर, ड्राइवर और गार्ड के वाॅकी-टॉकी लूट लिए। जगह-जगह पोस्टर भी चिपकाए। नक्सली 25 से 31 मई तक नक्सली सप्ताह मना रहे हैं। इस घटना के करीब 14 घंटे बाद शुक्रवार दोपहर एक बजे से इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। आगे की स्लाइड्स में देखिए संबंधित PHOTOS...

Web Title: Naxalites shot dead one, suspected Naxalites

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

