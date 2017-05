30 को आएगा मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट, 6.7 लाख स्टूडेंट्स ने दी है परीक्षा

+1 झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी किया एकेडमिक कैलेंडर। रांची (झारखंड)। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 30 मई को मैट्रिक और इंटर साइंस-कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर सकता है। मैट्रिक और इंटर में 6.7 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। जैक चेयरमेन अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया रिजल्ट जारी करने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। एक ओर जहां कॉपियों की जांच चल रही है, वहीं दूसरी ओर क्रॉस लिस्ट भी तैयार की जा रही है।

- झारखंड एकेडमिक काउंसिल का दावा है कि एकेडमिक कैलेंडर का पूरी तरह पालन होगा। 30 मई को मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी हो जाएगा। - वहीं आर्ट्स का रिजल्ट जून में आने की संभावना है। मैट्रिक और इंटर साइंस व कॉमर्स की परीक्षा में छह लाख 666 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। - इसमें सिर्फ मैट्रिक में चार लाख 66 हजार 746 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन 11 अप्रैल से हो रहा है। - मैट्रिक के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 20 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन राज्य के अलग-अलग जिलों में 16 केंद्रों पर हो रहा है। एक-दो दिन के अंदर कॉपियों का मूल्यांकन पूरा होने की उम्मीद है। एक नजर परीक्षाओं में शामिल स्टूडेंट्स पर - मैट्रिक में छात्रों की संख्या 4,66,746 - इंटर साइंस-कॉमर्स में छात्र संख्या 1,39,920

- साइंस में छात्र संख्या 91,997

- कॉमर्स में छात्र संख्या 47,923 सबसे पहले 10th और 12th का बोर्ड रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें ...

+1 कॉपियों की जांच तेज गति से चल रही है।



Web Title: Matric, Inter Commerce and Science Results On 30 May : JAC

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

