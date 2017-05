चेन पुलिंग कर रोका ट्रेन, फिर लाठी से मारकर फोड़ दिया कोच अटेंडेंट का सिर

+2 मारपीट की घटना की जानकारी पुलिस ऑफिसर को देता रेलवेकर्मी। मोकामा (पटना). अमृतसर से कोलकाता जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस के कोच पांच अटेंडेंट की जमकर पिटाई की गई। चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने वाले उपद्रवियों ने लाठी-डंडे से मारकर कोच अटेंडेंट के सिर फोड़ दिए। घटना पटना जिले के बख्तियारपुर के पास की है। चेन पुलिंग के चलते हुई थी बहस... पटना से ट्रेन खुलने के बाद चंपापुर हॉल्ट के पास उपद्रवी तत्वों ने ट्रेन को चेन पुलिंग कर रोक दिया। चेन पुलिंग ठीक करने गए कोच अटेंडेंट और रेल कर्मियों की जमकर पिटाई की गई। ग्रामीणों ने ईंट-पत्थर से रेल कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 कोच अटेंडेंट को चोटें आई हैं। मोकामा स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने के बाद घायल रेलकर्मियों का उपचार किया गया और बयान दर्ज किया गया। कोच अटेंडेंट छोटू सिन्हा, अबरार, अजमल आदि ने बताया कि पटना में ट्रेन में कुछ उपद्रवी तत्व सवार हो गए थे। उपद्रवियों ने चंपापुर हाल्ट के पास चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दिया। वैक्यूम ठीक करने के दौरान उपद्रवी तत्वों और रेल कर्मियों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने रेल कर्मियों पर हमला कर दिया। ईंट पत्थरों से अलावा लाठी से कोच अटेंडेंट की जमकर पिटाई की गई। घटना में 5 रेलकर्मी बुरी तरह जख्मी हुए। मोकामा जीआरपी ने मामला दर्ज कर प्राथमिकी को बख्तियारपुर रेलवे थाना भेजा है। इस बीच एक घंटे तक ट्रेन मोकामा स्टेशन पर खड़ी रही। इस घटना में कोच अटैंडेंट रिजवान आजाद, आशिष मंडल, दीपांकर दास, छोटन सिन्हा और घायल हुए हैं।

+2 इसी ट्रेन के कोच अटेंडेंट के साथ हुई मारपीट।

+2 मोकामा स्टेशन पर ट्रेन एक घंटे तक रुकी रही।



Web Title: uproarious men stop train by chen pulling in bakhtiyarpur

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in