20 लश्कर आतंकी घुसे, दिल्ली में हाई अलर्ट; मुंबई-राजस्थान-पंजाब भी निशाने पर

+1 दिल्ली में कैंट एरिया, धार्मिक जगहों, मॉल, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर सिक्युरिटी कड़ी कर दी गई है। (फाइल) नई दिल्ली. देश में लश्कर-ए-तैयबा के 20-21 आतंकियों के घुसने की खबर है। ये आतंकी दिल्ली, मुंबई, राजस्थान या पंजाब में हो सकते हैं और किसी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इस खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है। बाजारों, धार्मिक जगहों, रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी... - न्यूज एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स, मेट्रो पुलिस और रेलवे पुलिस यूनिट्स को अलर्ट करते हुए उनसे बाजारों, धार्मिक जगहों, मॉल, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों में सुरक्षा कड़ी करने को कहा गया है। - एडवाइजरी में पुलिस यूनिट्स से हाई अलर्ट बरतने और संदिग्ध लोगों, चीजों और गाड़ियों पर पैनी नजर रखने और उनकी अच्छी तरह जांच करने को कहा गया है। - पुलिस सोर्सेस के मुताबिक ऐसा शक है कि लश्कर आतंकी दिल्ली, मुंबई, राजस्थान या पंजाब में हो सकते हैं और हमलों को अंजाम दे सकते हैं। मॉक ड्रिल करने को भी कहा गया - एडवाइजरी में पुलिस ऑफिशियल्स से अपने स्टाफ की तैयारी की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। - बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि पुलिस को अलर्ट बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा कोशिश करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली आतंकी संगठनों के निशाने पर है। राजधानी में सुरक्षा बढ़ाई गई - इंस्ट्रक्शन जारी होने के बाद दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सेंसिटिव जगहों पर पीसीआर की 10 वैन तैनात की गई हैं, जिनमें नेशनल सिक्युरिटी गार्ड, ट्रेंड ड्राइवर और कमांडो हैं। - विजय चौक, पालिका बाजार, आईपी मार्ग, साकेत में सिलेक्ट सिटिवॉक मॉल, वसंत कुंज मॉल, सुभाष नगर में पैसिफिक मॉल, नेताजी सुभाष पैलेस बाजार और मॉल, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल और झंडेवालान में पराक्रम वैन तैनात की जाएंगी।

+1 पुलिस सोर्सेस के मुताबिक देश में घुसे लश्कर आतंकियों की संख्या 20-21 हो सकती है। (फाइल)



Web Title: Delhi on high alert after inputs about possible terror strike

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in