10 लाख की एम्बुलेंस 23 लाख में खरीदी, हेल्थ मिनिस्ट्री में 3 घोटाले: कपिल मिश्रा

+1 कपिल का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 100 एम्बुलेंस 23-23 लाख में खरीदी है, जबकि दूसरी कंपनियां 10-10 लाख रुपए में दे रही थीं। नई दिल्ली. दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री ने शनिवार को केजरीवाल सरकार पर हेल्थ डिपार्टमेंट में 3 घोटालों के आरोप लगाए। कपिल ने कहा- "जो एम्बुलेंस बाजार में 10 लाख की थी, उसे 23 लाख में खरीदा दया। इसके अलावा दवाइयों और ट्रांसफर-पोस्टिंग में भी घोटाला हुआ।" बता दें हेल्थ मिनिस्ट्री सत्येंद्र जैन के पास है। कपिल ने जैन पर पहले भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फायर प्रूफ एम्बुलेंस में आग कैसे लग लगी... - कपिल शनिवार को फिर मीडिया के सामने नए आरोप लेकर आए। कहा- "स्वास्थ्य विभाग में 100 एम्बुलेंस खरीदी गईं। हर एम्बुलेंस की कीमत करीब 23 लाख रुपए थी।" - मिश्रा ने दावा किया कि बाजार में दूसरी कंपनी यही एम्बुलेंस 10 लाख रुपए में दे रही थी। उन्हें क्यों नहीं खरीदा गया? - मिश्रा के मुताबिक, सरकार ने दावा किया था ये एम्बुलेंस फायर प्रूफ हैं, लेकिन इनमें से चार जल चुकी हैं। दवा खरीद घोटाला हुआ - कपिल के मुताबिक, "दवाइयों की खरीद में 300 करोड़ का घोटाला हुआ। इस रकम की दवाइयां खरीदी जा चुकी है, लेकिन यह अस्पतालों में नहीं पहुंचीं। जो दवाइयां एडवांस में खरीदी गईं, वो अस्पतालों ने नहीं मांगीं थी। सत्येंद्र जैन के कहने पर एडवांस में दवाई खरीद ली गई।" - "गोदामों को दवाइयों से भर दिया गया। उनमें पड़ी दवाइयां सड़ चुकी हैं। अस्पताल में दवाइयों की कमी हो रही है, लेकिन वे नई मेडिसिन नहीं खरीद सकते, क्योंकि स्टॉक में एडवांस दवाइयां खरीद ली गई हैं।" - "पहले अस्पतालों के दवाई खरीदने के अधिकार छीने गए, फिर सारी दवाइयां एडवांस में खरीदी कर गोदाम में डाल दी गईं। इसके बाद अस्पतालों पर जोर डाला गया कि दवाइयां गोदाम से उठाई जाएं। लेकिन अस्पतालों ने कहा कि उन्हें इन दवाइयों की जरूरत नहीं है। अब ये दवाइयां गोदाम में सड़ रही हैं।" मिश्रा का आरोप- ट्रांसफर-पोस्टिंग में भी घोटाला हुआ - मिश्रा ने कहा, "तीसरा घोटाला ट्रांसफर और पोस्टिंग में हुआ। नियम-कायदों की धज्जियां उड़ाई गईं।" - "कई जूनियर लोगों को एमएस बना दिया गया। 30 एमएस की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई।" कपिल मिश्रा ने केजरीवाल और आप पर अब तक क्या-क्या आरोप लगाए ? - 6 मई , शनिवार : कैबिनेट से निकाले जाने से पहले कपिल ने ट्वीट कर बता दिया था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। - 7 मई , रविवार : कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने मंत्री सत्येंद्र जैन से दो करोड़ रुपए नकद लिए हैं। शुक्रवार को केजरीवाल के घर पर मैंने ये घटना अपनी आंखों से देखी। मैंने पूछा कि ये क्या है तो केजरीवाल जी ने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं, जो सही समय आने पर ही बताई जाती हैं। मैंने कहा कि आप क्षमा मांगें, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वह शांत रहे। मिश्रा ने कहा कि सत्येंद्र ने मुझे बताया था कि उन्होंने केजरीवाल के एक रिश्तेदार के लिए 50 करोड़ रुपए की लैंड डील करवाई है। - 8 मई , सोमवार: कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने पर्सनली मुझे बताया कि उन्होंने केजरीवाल के साढ़ू के लिए छतरपुर में एक फार्म हाउस के लिए 50 करोड़ की लैंड डील कराई। इसके बाद मिश्रा को आप से सस्पेंड कर दिया गया। - 14 मई , रविवार: कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि फर्जी कंपनियों के जरिए आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपए कालाधन चंदे के तौर पर लिया। फिर एक बैंक के साथ मिलकर इसे सफेद किया। इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चंदे की गलत जानकारियां दी। - इसके अलावा कपिल मिश्रा ने आप के पांच नेताओं संजय सिंह , राघव चड्ढा, आशीष खेतान, सत्येंद्र जैन और दुर्गेश पाठक की विदेश यात्राओं की डिटेल पब्लिक करने की मांग की है। इसी मांग को लेकर वह अनशन पर भी बैठे। - 19 मई , शुक्रवार : कपिल मिश्रा ने पर हवाला कारोबार का आरोप लगाया।

+1 कपिल ने ट्वीट करके बताया था कि वो केजरीवाल सरकार को लेकर कुछ नए खुलासे करेंगे।



