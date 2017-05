EVM हैकिंग चैलेंज में NCP- CPI हिस्सा लेंगी: EC, आप ने ड्रामा बताया

+2 चैलेंज ईसी के हेडक्वार्टर्स में ही होगा। हैकिंग साबित करने के लिए उन्हें 4 घंटे का वक्त मिलेगा। (फाइल) नई दिल्ली. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में छेड़छाड़ और हैकिंग के ओपन चैलेंज में शामिल होने के लिए शुक्रवार को रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन था। इलेक्शन कमीशन (EC) ने कहा कि इस चैलेंज में शामिल होने के लिए एनसीपी और CPI(M) ने इच्छा जताई है। एनसीपी ने 3 रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किया है। चैलेंज के लिए EC पंजाब, यूपी और उत्तराखंड से ईवीएम लाएगा। EC ने कहा, "शाम 5 बजे तक 8 पॉलिटिकल पार्टियों ने रेस्पॉन्स भेजा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कुछ मुद्दे जरूर उठाए, लेकिन चैलेंज में हिस्सा लेने की इच्छा नहीं जाहिर की।" आप ने ईवीएम चैलेंज को ड्रामा बताया है। ईसी ने ईवीएम में हैकिंग के आरोपों को साबित करने के लिए 3 जून से ओपन चैलेंज रखा है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा.. - इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार शाम जारी एक बयान में कहा- पेपर्स की जांच की बाद सीपीआई-एम को सही पाया गया। वो ईवीएम चैलेंज में हिस्सा ले सकेगी। आरजेडी का ईमेल शाम 5:39 पर मिला जबकि वक्त पांच बजे तक ही था। लिहाजा, उनकी एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। आप ने उठाए सवाल - आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक ने कहा कि ईवीएम हैकाथन को ड्रामा बताते हुए इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। - राय ने कहा, "ये हैकाथन नहीं है। हम ड्रामा में हिस्सा क्यों लें। हम मौजूदा संदर्भ में ईवीएम हैकाथन में हिस्सा नहीं लेंगे।" गाइडलाइंस पर जताया था आप ने ऐतराज - इस पर ईसी ने गुरुवार को कहा, "अगर ईवीएम में इंटरनल छेड़छाड़ की इजाजत दी गई तो ऑरिजनलिटी खत्म हो जाएगी। इसके मदरबोर्ड में चेंज या इंटरनल सर्किट को बदलने की मांग करना वैसा ही है, जैसे किसी को नई मशीन बनाने की इजाजत दी जाए।" क्या है EVM चैलेंज?

- फरवरी-मार्च में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद अपोजिशन पार्टियों ने ईवीएम को हैक करने के आरोप लगाए थे।

- इसके बाद 20 मई को ईसी ने एलान किया था कि 3 जून से ईवीएम को हैक करने का एक ओपन चैलेंज रखा जाएगा।

- नवंबर 1998 में ईसी ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर देश की 16 विधानसभा सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया था। उसके बाद यह पहला मौका है जब ईसी ने इस तरह का ओपन चैलेंज दिया है।

- सभी नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज 26 मई तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया था। इसके तहत पार्टियों को तीन लोगों को नॉमिनेट करना था। उन्हें किसी भी पोलिंग स्टेशन में इस्तेमाल 4 ईवीएम को चुनने की सहूलियत दी गई थी। ये चैलेंज ईसी के हेडक्वार्टर्स में ही होगा। हैकिंग साबित करने के लिए उन्हें 4 घंटे का वक्त मिलेगा। चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए क्या कंडीशन्स हैं?

- वही पार्टी हिस्सा ले सकती हैं, जो इसी साल 5 राज्यों- यूपी, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनावों में शामिल हुई थीं।

- इस साल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई मशीनों में से ही कोई चार हैकिंग के लिए ली जा सकती हैं।

- जो मशीनें कोर्ट के ऑर्डर पर सील हो गई हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। क्या साबित करना होगा?

- चैलेंज मंजूर करने वाले दल को साबित करना होगा कि वे वोटिंग होने के बाद भी किसी एक कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पहले से स्टोर वोट को कंट्रोल यूनिट्स में जाकर बदल सकते हैं।

- ये साबित करना होगा कि नतीजों को तब बदला जा सकता है, जब ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में हो या वोटों की काउंटिंग चल रही हो। EVM पर विवाद कब शुरू हुआ?

- इसी साल 5 राज्यों में आए चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम के इस्तेमाल पर मायावती, हरीश रावत, और जैसे नेताओं ने सवाल उठाए। इन राज्यों में से यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को भारी बहुमत मिला। खासकर केजरीवाल और मायावती ने आरोप लगाया कि यूपी में इस्तेमाल हुई ईवीएम में भारी गड़बड़ी हुई थी। इसी वजह से नतीजे बीजेपी के फेवर में आए थे। इसके बाद VVPAT को इस्तेमाल किए जाने की मांग उठी। क्या है VVPAT?

- यह वोटिंग के वक्त वोटर्स को फीडबैक देने का एक तरीका है। इसके तहत ईवीएम से प्रिंटर की तरह एक मशीन अटैच की जाती है। वोट डालने के 10 सेकंड बाद इसमें से एक पर्ची निकलती है, जिस पर सीरियल नंबर, नाम और उस कैंडिडेट का इलेक्शन सिम्बल होता है, जिसे आपने वोट डाला है। यह पर्ची मशीन से निकलने के बाद उसमें लगे एक बॉक्स में चली जाती है।

+2 ईवीएम हैकिंग चैलेंज के लिए शुक्रवार तक का वक्त दिया था। - फाइल

+2 इस साल 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन के बाद आप, बीएसपी समेत 16 पार्टियों ने ईवीएम में गड़बड़ियों की शिकायत की थी। - फाइल



Web Title: Today is the last day of EVM challenge, No party has so far applied for challenge

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in