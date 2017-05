पहली बार 43 को टच किया पारा, जानिए कब मिलेगी झुलसती गर्मी से निजात

+7 गर्मी से निजात पाने स्विमिंग पूल पहुचे बच्चे चंडीगढ़। बीते तीन दिनों से शहर वासियों को झुलसती गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बीते शुक्रवार को दिन में पारा जहां 42 डिग्री पार कर गया वहीं शुक्रवार रात का न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। इस बीच शनिवार सुबह से धूप तो तेज निकली है, लेकिन हवा में ठंडक है। पढ़ें आज भी पारा रहेगा 42 डिग्री... -सुबह से निकली चटख धूप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, मौसम विभाग ने शनिवार को भी तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना जताई है । -शुक्रवार को शहर में दिन का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री दर्ज किया गया था। -जबकि एयरपोर्ट पर लगी ऑब्जर्वेटरी में तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। -मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल के मुताबिक महीने के अंत में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है। -इसके चलते रविवार शाम से आसमान में बादल छा सकते हैं। -रविवार को भी मामूली राहत के आसार हैं। पाल के मुताबिक 29 और 30 मई को हल्की फुल्की बारिश के आसार बन रहे हैं।

आगे कैसा रहेगा मौसम... -रविवार को आंशिक बादल छा सकते हैं। बारिश हो सकती है। -दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रह सकता है।

-रविवार को आंशिक बादलों के बीच बारिश के आसार हैं। -दिन का अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रह सकता है। आगे की स्लाइड्स में देखें फोटोज

+7 गर्मी से निजात पाने का यह भी एक तरीका है

+7 गर्मी के कारण सुख गई सुखना लेक

+7 स्विमिंग टाइम इन समर

+7 बीच में आंधी चलने से भी मिलती है राहत

+7 कभी हवाएं भी नहीं चलती, पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिलते

+7 लेक पर भी लोगों की आवाजाही कम हो गई है

+7 शहर में शाम को ही थोड़ी चहल पहल दिखती है



Web Title: For the first time 43 touched the mercury, nights are also 5 degrees warmer than normal in chandigarh

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

