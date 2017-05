जब महारानी के रोल का ऑफर मिला तो हैरत में पड़ गई थीं शबाना आजमी

+3 शबाना आजमी लुधियाना. देश के इतिहास में कई ऐसी महान शख्सियतें हैं, जिन पर बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि विदेशी फिल्मकार भी फिल्में बनाने में जुटे हैं। अब डायरेक्टर कवि राज की हॉलीवुड फिल्म लंदन की जमीन पर बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका नाम है 'द ब्लैक प्रिंस'। इस फिल्म में एक्ट्रेस शबाना आजमी भी नजर आएंगी। शहर पहुंचकर अपनी आने वाली हॉलीवुड फिल्म को लेकर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए।

शहर पहुंची शबाना आजमी ने इस फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में बताया कि महारानी जिंदां के रोल में कई उतार चढ़ाव हैं। जब यह रोल ऑफर हुआ तो पहले तो काफी हैरत में पड़ गई थी, क्योंकि कई पंजाबी एक्ट्रेस हैं जो यह रोल कर सकती थी, लेकिन फिर डायरेक्टर कवि राज ने फिल्म का इमोशनल कोर समझाया और कहा कि इस रोल को आप ही बखूबी निभा सकती हो। सरताज की मदद से पंजाबी भी सीखी ... शबाना आजमी ने बताया कि इस फिल्म की सबसे खास बात लगी कि एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर सभी के लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि महाराजा दलीप सिंह के लिए ट्रिब्यूट है। एक अलग ही जज्बा महसूस किया तो ऑफर एक्सेप्ट करने में देर नहीं की। हालांकि पहले इस फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब फिल्म ऑफर हुई तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुईं। रिसर्च करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि रोल ऑफर होते ही शूटिंग भी शुरू हो गई। फिल्म में हिस्टोरियन का बाकायदा एक पूरा पैनल था तो स्क्रिप्ट फॉलो की। इस फिल्म के लिए पंजाबी भी सीखी, जिसमें सरताज ने बहुत हेल्प की। थिएटर एक्टर का मीडियम हैं और फिल्म डायरेक्टर का। इसके लिए डायरेक्टर पैशनेट होना चाहिए। फिर वह एक्टर से अपने आप हर मुश्किल काम करवा लेता है। इस फिल्म में खालसा शासन के अंतिम सिख महाराज दलीप सिंह की कहानी को केंद्र में रखा गया है, जो शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। इस फिल्म में महाराजा दलीप सिंह का किरदार फेमस पंजाबी सूफी सिंगर, कंपोजर, सॉन्ग राइटर सतिंदर सरताज निभा रहे हैं। महाराजा दलीप सिंह की मां जिंदा का किरदार निभाती नजर आएंगी.... हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा शबाना आजमी महाराजा दलीप सिंह की मां महारानी जिंदा का किरदार निभाती नजर आएंगी। फिल्म रिलीज से पहले ही इसमें किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए इसके अदाकारों और फिल्म को इंटरनेशनल अवॉर्ड मिल चुके हैं। हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, जिसे खूब सराहना मिली। ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में भी खूब वाहवाही मिली। यह फिल्म इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी भाषा में रिलीज होगी। आगे की स्लाइड्स में देखें तस्वीरें....

