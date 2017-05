मंत्री आर्य के खिलाफ कांग्रेसियों ने निकाला पैदल मार्च, किया राजभवन का घेराव

+1 प्रदर्शन का नेतृत्व करते नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह। भोपाल । मंत्री लाल सिंह आर्य को पद से हटाने के लिए कांग्रेसियों ने शनिवार को राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। 'हत्या के आरोपी लाल सिंह आर्य को पद से बर्खास्त करो' के नारे लगाते हुए कांग्रेस नेता राजभवन पहुंचे। इस मार्च में महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं। पढ़ें पूरी खबर... राजभवन पहुंचे कांग्रेस नेता हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लालसिंह आर्य को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष पीसी शर्मा, पूर्व मेयर विभा पटेल सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। नाराज कांग्रेसियों ने मंत्री आर्य के साथ ही साथ सीएम के खिलाफ भी नारेबाजी की। उधर, कांग्रेसियों के राजभवन पहुंचने से पहले ही वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी।

-कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें राज्यमंत्री आर्य को विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के मामले में आरोपी बनाए जाने पर मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की गई है। -इससे पहले कांग्रेस नेता रोशनपुरा चौराहे स्थित प्रथम प्रधानमंत्री पंडित की प्रतिमा स्थल पर पहुंचेञ उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद वे प्रतिनिधिमंडल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल राजभवन पहुंचे। उन्होंने राजभवन में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्ञापन सौंपा।



-ज्ञापन में कहा गया कि राज्य मंत्रिमंडल का ऐसा सदस्य जो हत्या का आरोपी हो, वह संवैधानिक पद पर कैसे रह सकता है। एक ऐसे ही मामले में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा से सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा ले लिया था, जबकि वे सीधे आरोपी नहीं थे। एक अन्य मामले में अदालत द्वारा समन जारी करने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी त्याग-पत्र दिया था। -राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे राज्यमंत्री श्री आर्य को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें।

क्या है मामला...

-19 मई को भिंड जिले की एक अदालत ने कांग्रेस नेता माखनलाल जाटव की हत्या के मामले में मंत्री आर्य को भी आरोपी बनाकर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

-तत्कालीन गोहद विधायक माखन जाटव की गोहद क्षेत्र के छरेंटा गांव में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 13 अप्रैल 2009 की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

-इस मामले में पुलिस ने नौ लोगों को आरोपी बनाया था तथा बाद में गिरफ्तारियां की गई थीं। मामला हाईप्रोफाइल होने की वजह से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया था।

-इस हत्याकांड के समय ही जाटव के परिजनों ने मंत्री आर्य का नाम आरोपियों में शामिल करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने लाल सिंह आर्य को आरोपी नहीं बनाया था और सीबीआई ने भी क्लीनचिट दे दी थी।

-बाद में भिंड के विशेष न्यायालय में जाटव के परिजन ने धारा 319 के तहत आवेदन लगाया था, जिसकी सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने धारा 302 के तहत आर्य को आरोपी बनाया। इसके साथ ही उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

+1 मंत्री लाल सिंह आर्य का फाइल फोटो।



