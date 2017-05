रंगारंग कार्यक्रम के साथ रोशन हो उठा राजाभोज सेतु, आज से ट्रैफिक के लिए ओपन

भोपाल । रंगारंग रोशनी, आतिशबाजी और खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच सीएम ने बड़े तालाब पर बने केबल स्टे ब्रिज का लोकार्पण किया। रोशनी से सजे ब्रिज की जगमगाहट देखते ही बनी। तीन साल में बनकर तैयार हुए 300 मीटर के इस ब्रिज के निर्माण पर 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तीन लेन के इस ब्रिज पर शनिवार से ट्रैफिक शुरू हो गया है। पढ़ें पूरी खबर... सीएम ने अफसरों को दी नसीहत कमला पार्क से वीआईपी रोड की तरफ जाने वाला ट्रैफिक ब्रिज के ऊपर से गुजरेगा जबकि विपरीत दिशा में आने वाला ट्रैफिक मौजूदा सड़क पर चलेगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों को नसीहत दी है कि वे पॉलिथीन प्रतिबंध पर कार्रवाई के नाम पर दादागीरी नहीं करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिथीन पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए हमने इस पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने आम जनों से अपील की कि वे पॉलिथीन का उपयोग छोड़ दें। हम पॉलिथीन का विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ‘पॉलिथीन पर प्रतिबंध के नाम पर अफसर दादागिरी नहीं कर सकेंगे।’पॉलिथीन प्रतिबंध के खिलाफ कार्रवाई के पहले दिन गुरुवार को जीटीबी कॉम्पलेक्स में रेमंड के शो रूम पर गए अमले का शो रूम के कर्मचारी से निगम अफसरों का तीखा विवाद हो गया टाइम लाइन...

सीएम ने 17 जुलाई 2014 को भूमिपूजन किया था। 25 अगस्त को इसका निर्माण शुरू हुआ। ब्रिज को जुलाई 2016 में पूरा होना था। सावधानी...

डामरीकरण के लिए बिटुमिन मास्टिक का उपयोग किया गया है। गर्मी के दिनों में यह पिघलता नहीं है, इसलिए वाहन फिसलते नहीं है। एप्रोच रोड सहित ब्रिज की लंबाई 300 मीटर है और ब्रिज की कुल चौड़ाई 15.90 मीटर है। इसमें से 11 मीटर यानी तीन लेन ट्रैफिक के लिए होगी। ब्रिज के दोनों ओर 1.75 मीटर चौड़ाई के फुटपाथ हैं। ब्रिज पर बिजली पोल पर 30 एलईडी लाइट लगाई गईं हैं। पिलर, बीम और केबल पर 68 एलईडी लाइट लगाई गईं हैं। तालाब की ओर डेक स्लैब पर 400 छोटी एलईडी लाइट लगाई गईं हैं।

सुविधा...

यह ब्रिज नए और पुराने शहर को जोड़ने का काम करेगा। महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि अब कमला पार्क पर ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा। यातायात...

ब्रिज पर ट्रैफिक शनिवार सुबह से ही शुरू हो पाएगा। कार्यक्रम के लिए ब्रिज पर ही मंच पर बनाने के कारण ऐसा हो सकेगा। आगे की स्लाइड्स पर देखें तस्वीरें...

+9 राजा भोज सेतु का विहंगम दृश्य।

+9 सीएम ने कमला पार्क के पास राजा भोज सेतु का लोकार्पण किया।

+9 रंगारंग कार्यक्रम के बीच हुआ राजा भोज सेतु का लोकार्पण।

+9 राजा भोज सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों लोग।

+9 राजा भोज सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों लोग।

+9 सीएम ने कमला पार्क के पास राजा भोज सेतु का लोकार्पण किया।

+9 राजा भोज सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए कई दिग्गज भाजपा नेता।

+9 सीएम ने कमला पार्क के पास राजा भोज सेतु का लोकार्पण किया।

