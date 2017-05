पत्नी थी पूजापाठ में लीन, इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद किया शूट

+17 हॉस्पिटल में संजय दुबे की बॉडी। इनसेट घर में टेबल पर बिखरा खून। भोपाल/रायसेन। गैरतगंज टीआई संजय दुबे ने गुरुवार को अपनी सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली। उन्हें गंभीर हालत में रायसेन जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस अफसर ने सुसाइड क्यों की, अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है... यह है पूरा घटनाक्रम -रायसेन जिले से करीब 40 किमी दूर गैरतगंज थाने के टीआई संजय दुबे(38) ने अपने घर में सुबह 11.30 बजे सर्विस रिवॉल्वर से माथे के बीचोंबीच को खुद को गोली मार ली। घटना के वक्त उनकी पत्नी सीमा पत्नी पूजा कर रही थी। -उन्हें गैरतगंज अस्पताल में गंभीर हालत में लाया गया। वहां से रायसेन अस्पताल रेफर कर किया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से उनका बर्ताव बदला-बदला-सा रहने लगा था। -हादसे के समय उनकी पत्नि पूजा कर रही थी। गोली की आवाज सुनने के बाद वो जब कमरे में दाखिल हुई, तो चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाया। बाद में पुलिस के वाहन से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अफसर ने ऐसा क्यों किया, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। -संजय दुबे अपनी पत्नी सीमा के संग गैरतगंज के नंदनी नगर क्षेत्र में ग्राम मुरपार निवासी जगदीश राय के मकान के फर्स्ट फ्लोर पर किराए से रहते थे। किसी को नहीं हुआ एहसास... -घटनाक्रम के 2 घंटे पहले दुबे एक मामले में थाने पहुंचे थे। वहां फरियादी से अच्छे से बात करने के बाद लगभग डेढ़ घंटे बाद वे घर लौटे थे। -संजय दुबे की गैरतगंज में पदस्थापना 27 जून 2016 को हुई थी। वे मूलतः इलाहाबाद के रहने वाले थे। उनका भोपाल में भी मकान है। सुसराल पक्ष के लोग भी भोपाल में ही रहते हैं। उनके पत्नि समेत एक 19 वर्षीय बेटी मान्या एवं एक 14 वर्षीय बेटा मनु है। बच्चे भोपाल में रहकर पढ़ाई करते हैं। घटनाक्रम के समय दोनो ही बच्चे भोपाल में अपने नाना-नानी के यहां थे। किसी टेंशन में थे..

-बताया जाता है कि विगत कुछ महीने से दुबे मानसिक रूप से बीमार थे। उनका इलाज भोपाल में एक मनोचिकित्सक के यहां चल रहा था। दुबे के ड्रायवर सूर्यवंशी ने बताया कि टीआई साहब 8 दिनों से ज्यादा बदले-बदले नजर आ रहे थे। उन्होने बात करना कम कर दिया था। एवं दुनियादारी से ज्यादा मतलब नही रख रहे थे। दो दिनों से तो उनके स्वभाव में ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा था। -दुबे के मकान के नीचे साइकिल की दुकान लगाने वाले रामगोपाल गुप्ता एवं अन्य दुकानदार राजेश साहू ने बताया कि, घटना के समय वहां समीप भजनों का कार्यक्रम चल रहा था। उसके शोरगुल के कारण फायर की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। -घटनाक्रम के बाद एसडीओपी मंगलसिंह ठाकरे, बेगमगंज थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने मौका वारदात का मुआयना किया। एवं घटनास्थल को सील करा दिया गया। उधर शव का रायसेन चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। आगे पढ़ें हॉस्पिटल में बदहवास पूछती रहीं

+17 टीआई की पत्नी सीमा। हॉस्पिटल में बदहवास पूछती रहीं जिला अस्पताल में जिस समय टीआई दुबे के शव की डॉक्टर जांच कर रहे थे उस समय कमरे के बाहर बैठी उनकी पत्नी सीमा बिलखते हुईं बार-बार चीख रही थी कि संजय को क्या हुआ? मैं उन्हें भोपाल ले जाऊंगी। मुझे कमरे में जाने दो। लेकिन वहां एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद थे। महिला सेल प्रभारी पवित्रा शर्मा ने बमुश्किल उन्हें संभालकर कमरे के अंदर जाने से रोका। उसके बाद जब शव पीएम के लिए भेजा गया, तो पत्नी सीमा को जिला अस्पताल के बाहर खड़ी उनकी कार में बैठाए रखा गया। इस दौरान रिश्तेदार भी पहुंच गए थे। वहीं टीआई के ड्राइवर मनोज ने बताया कि 8 दिन की छुट्‌टी से लौटने के बाद तनाव में थे साहब, बहुत बदल गए थे। सिर के बाहर निकल गई थी गोली

शव का पीएम जिला अस्पताल के तीन डॉक्टरों ने किया। इनमें डॉ यशपाल बाल्यान, डॉ. रितुराज बघेल, और डॉ. शरद दोहरे शामिल थे। डॉक्टरों के मुताबिक रिवाल्वर के गोली सिर में लगने से 19 सेमी लंबा और 4 सेमी चौड़ा छेद हो गया था। गोली माथे से घुसी और बाएं कान के ऊपर सिर के पीछे से बाहर निकल गई। आगे की जांच के लिए पांच तरह के बिसरा के सैंपल लिए गए है। जो आगे जांच के लिए भेजे जाएंगे। आगे पढ़ें बाकी की कहानी

+17 हॉस्पिटल में दुबे को चेकअप करते डॉक्टर। एसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा टीआई दुबे द्वारा की गई आत्म हत्या के मामले में एसपी जगतसिंह राजपूत मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। वे करीब आधे घंटे से अधिक समय तक वहां रुके। उनके अलावा एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। आठ दिन की छुट्टी मानकर लौटे थे

गैरतगंज टीआई संजय दुबे 21 मई को अपने घर इलाहबाद से आठ दिन की छुट्टियां मनाकर लौटे थे। उनके मित्रों और बेगमगंज एसडीओपी मंगलसिंह ठाकरे के मुताबिक छुट्टियों मनाकर लौटने के बाद से ही संजय कुछ बोलने लगे थे और कुछ अधिक टेंशन में दिखाई पड़ते थे। लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया।

रोने लगे मंडीदीप टीआई मनोज दुबे

जिस समय मर्चूरी रूम में श्री दुबे का पीएम चल रहा था उस समय वहां बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी पारिवारिक मित्र रिश्तेदार खड़े हुए थे। हर व्यक्ति घटना को लेकर बहुत दुखी था लोग उनके मिलनसार स्वभाव की तारीफ कर रहे थे। इसी दौरान मंडीदीप टीआई मनोज दुबे रोने लगे तो एसपी जगतसिंह राजपूत ने उन्हें समझाकर चुप किया।

+17 हॉस्पिटल में संजय दुबे, जिनकी मौत हो गई। गर्मी में भूल जाते थे पंखा चलाना

ड्राइवर मनोज कुमार के मुताबिक टीआई संजय दुबे छुट्टियों से वापस आने के बाद इतने अधिक डिप्रेशन में आ गए थे कि तेज गर्मी होने के बाद भी पंखा चलाना भूल जाते थे। कहीं खड़े हो जाएं तो वहीं खड़े रह जाते थे। इसके अलावा वे पहले के मुकाबले शारीरिक तौर पर भी अधिक कमजोर हो गए थे। अपने स्वभाव से अलग लोगों से कम बोलना शुरू कर दिया था। 8 दिन की छुट्‌टी से लौटने के बाद से थे नर्वस

एसपी जगत सिंह राजपूत का कहना है कि गैरतगंज टीआई अच्छे वर्कर थे। कुछ दिन पहले हमने उन्हें घर जाने के लिए 8 दिन की छुट्टी दी थी। वहां से वापस आने के बाद कुछ नर्वस रहने लगे थे। मर्ग कायम कर हर बिंदु की जांच की जाएगी।

+17 टेबल पर बिखरा खून। इलाहाबाद के रहने वाले थे थाना प्रभारी संजय दुबे की गैरतगंज में पदस्थापना 27 जून 2016 को हुई थी। वे मूलतः इलाहबाद के पाय के रहने वाले थे। उनका भोपाल में भी मकान था। एवं सुसराल पक्ष के लोग भी भोपाल में ही निवासरत है। उनके पत्नी समेत एक 19 वर्षीय बेटी मान्या एवं एक 14 वर्षीय बेटा मनु है। जो भोपाल रहकर पढाई करते है। घटनाक्रम के समय दोनों ही बच्चे भोपाल में अपने नाना नानी के यहां थे। बताया जाता है कि विगत कुछ माह से श्री दुबे मानसिक रूप से बीमार थे। उनका इलाज भोपाल में किसी मनोचिकित्सक से भी चल रहा था। श्री दुबे के ड्रायवर मनोज कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि साहब 8 दिनों से बदले-बदले नजर आ रहे थे। इन मामलों से भी टीआई दुबे थे परेशान

-शहर में एक भाजपा नेता के भाई की दुकान से किसी कंपनी के नकली टीवी पकड़े गए थे उस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेने के बाद दबाव।

-मुरपार गांव में जिस पक्ष को पुलिस अधिकारियों ने जमीन दिला दी थी। उसे दूसरे पक्ष को वापस दिलाने को लेकर अधिकारियों की नाराजगी।

-शहर बंद को लेकर एक आमआदमी पार्टी के किसी व्यक्ति की दुकान खुली होने पर उसके साथ की गई मारपीट पर मामला दर्ज न किए जाने पर।

