रियेक्शन कर गया पूर्व मिनिस्टर का 'पॉवर इंजेक्शन', BJP खफा, श्रीकांत फिर हरदा रिटर्न

बायें सुदीप की वाट्सऐप पोस्ट और कमल पटेल का एफबी पर कमेंट। भोपाल। पूर्व मिनिस्टर कमल पटेल का 'पॉवर इंजेक्शन' मानों रियेक्शन कर गया है। पार्टी से शोकॉज नोटिस मिलने के बाद अब सरकार ने श्रीकांत बनोठ का उप सचिव मंत्रालय किया गया ट्रांसफर कैंसल कर दिया है। यानी श्रीकांत हरदा कलेक्टर बने रहेंगे। ऐसा माना जा रहा था कि, कमल पटेल के 'पॉवर' के चलते सरकार ने श्रीकांत की जगह तरुण राठी को हरदा कलेक्टर बनाया था। लेकिन राठी अब यथावत उपसचिव खनिज विभाग बने रहेंगे। श्रीकांत के ट्रांसफर पर पटेल के तड़ीपर बेटे सुदीप ने वाट्सऐप पर की थी पोस्ट... -श्रीकांत बनोठ को हरदा कलेक्टर से हटाए जाने के बाद पूर्व मिनिस्टर कमल पटेल के जिलाबदर बेटे सुदीप ने वाट्सऐप पर एक पोस्ट लिखी थी-'सीएम साहब ने कमलजी पटेल कंपनी का पॉवर इंजेक्शन लगाया...सभी कलेक्टर को...तब एक्शन हो रही है!' -वहीं कमल पटेल ने अपनी एफबी पोस्ट में लिखा था-'बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी, जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंचे सकते हैं!' -कमल पटेल और उनके बेटे सुदीप ने अपनी-अपनी पोस्ट के जरिये अपने 'पॉलिटिकल पॉवर' का जिक्र किया था। लेकिन इसी बीच शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने उन्हें शोकॉज नोटिस भेज दिया। उनसे 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है कि, वे बताएं कि उन्होंने अपनी बात पार्टी फोरम में न रखते हुए सार्वजनिकतौर पर क्यों रखी? क्यों न उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया जाए? -सिर पर लटकती निलंबन की तलवार का पूर्व मिनिस्टर अभी कोई उपाय निकाल भी नहीं पाए थे कि, शनिवार को सरकार ने श्रीकांत बनोठ का ट्रांसफर कैंसल करके उन्हें वापस हरदा की कलेक्टरी सौंप दी। यह है विवाद -उल्लेखनीय है कि हाल में बनौठ ने पूर्व राजस्व मंत्री कमल पटेल के बेटे और जिले की खिरकिया जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष सुदीप पटेल को एक साल के लिए जिलाबदर किया है। -सुदीप पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरदा थाने में चार, हंडिया में दो तथा छीपाबड़ में आठ मामले दर्ज हैं। हरदा थाना प्रभारी ने इस आशय के संबंध में पुलिस अधीक्षक को लिखा था। इस पर कलेक्टर कोर्ट में पिछले दो साल से यह मामला चल रहा था। सुदीप की पत्नी को कोमल पटेल हरदा जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। -गौरतलब है कि पूर्व मंत्री पटेल की बनोट सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों से तनातनी चल रही है। उन्होंने हाल में एनजीटी में अवैध रेत उत्खनन को लेकर याचिका दायर की है। इसमें अन्य लोगों के साथ बनोट का नाम भी शामिल किया है।



Web Title: transfer cancel of Shrikant Banoth , will remain the Collector of Harda

