शादी के 17 दिन बाद लगाई इस युवती ने फांसी, मरने से पहले दीवार पर लिखा शराब नहीं पीना

+5 अनीता, जिसने शादी के 17 दिन बाद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया और दीवार पर पति को लिखा शराब नहीं पीना ग्वालियर. सीएजी दफ्तर में काम करने वाले एक कर्मचारी की पत्नी ने सरकारी मकान में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस युवती की शादी 17 दिन पहले हुई थी। सुसाइड करने से पहले युवती ने घर की दीवार पर लिखा, शराब पीकर मत आना। अब युवती के परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह है मामला.......

-ग्वालियर के सीएजी दफ्तर में भीमसेन कर्मचारी है और वह हिसार का रहने वाला है। 7 मई को भीमसेन की शादी रोहतक की अनीता से हुई थी। शादी के बाद भीमसेन ग्वालियर आ गया और सीएजी की कॉलोनी शास्त्री नगर में सरकारी मकान में रहने लगा।

-24 मई को तड़के अनीता ने सरकारी मकान में ही फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले अनीता ने दीवार पर लिखा कि तुम शराब पीकर नहीं आना। इस घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और भीमसेन को हिरासत में ले लिया।

-चूंकि अनीता के परिजन रोहतक में थे, इसलिए शव का पोस्टमार्टम 24 मई को नहीं किया गया और देर रात को अनीता के परिजन ग्वालियर आए। हमेशा शराब के नशे में रहता था अनीता का पति - अनीता के भाई जयवीर ने बताया कि यह शादी 7 मई को हुई थी। शादी के समय फेरे लेते समय भी भीमसेन शराब के नशे में था। लोगों ने भीमसेन को समझाया कि शराब नहीं पिया करे। -अनीता और भीमसेन शादी के बाद 14 मई को ग्वालियर आ गए और 24 मई को उसकी मौत की सूचना आ गई। दहेज के लिए मारपीट करता था पति -परिजनों का आरोप है कि सुसाइड के तीन दिन पहले भी अनीता ने फोन पर मारपीट की जानकारी दी थी। तब भी भीमसेन को समझाया था कि वह ऐसा नहीं करे, लेकिन बहन के ऊपर अत्याचार होते रहे।

-अनीता के भाई जयवीर ने यह भी कहा कि भीमसेन कार मांग रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि वह सरकारी नौकरी में है और उसे ज्यादा दहेज मिलना चाहिए।

-अब गुरुवार को पुलिस ने अनीता के परिजनों की मौजदूगी में पोस्टमार्टम कराया है और पति भीमसेन से पूछताछ चल रही है। इस मामले में थाटीपुर थाना प्रभारी यशवंत गोयल का कहना है कि सुसाइड के कारणों की जांच की जा रही है।

+5 पुलिस अनीता के पति भीमसेन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है

+5 अनीता की मां रामवती, जो बेटी की मौत से दुखी हैं

+5 पुलिस को गोलमोल जबाव दे रहा है कि अनीता का पति भीमसेन

+5 परिजनों ने लगाया पति पर अनीता की हत्या का आरोप

+5 पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े अनीता के परिजन



