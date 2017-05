इस बार खूब तपेगा नौतपा, 9 में से 5 दिन बूंदा-बांदी, आखिर में फिर तीखी गर्मी

+2 इस बार खूब तपेगा नौतपा, समय पर और भरपूर आएगा मानसून ग्वालियर. गर्म हवाओं और चुभती हुई धूप ने इस बार खूब तपाया। अधिकतम तापमान कई बार 47 डिग्री के आसपास पहुंचा। हालांकि बीते कुछ दिनों से तपिश में राहत मिली और बुधवार रात हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन अब नौतपा शुरू हो गया है, और मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मौसम बीते 2 सालों की तरह नहीं रहेगा, बल्कि तापमान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेगा। नौतपे में करना होगा हीट-स्ट्रोक्स का सामना....

- ग्वालियर में बुधवार देर शाम बारिश और गुरुवार सुबह हुई बूंदाबांदी से गुरुवार की सुबह खुशनमा हो गई। हालांकि दिन चढ़ते ही नौतपे के पहले दिन का अहसास होने लगा।

- मौसम विभान का अनुमान है कि इस बार नौतपा के 9 में से 5 दिन धरती खूब तपेगी। नौतपा का 9वां दिन 2 जून को है, लेकिन गर्मी का प्रकोप 9 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान उच्चतम स्तर तक पहुंचेगा।

- IMD के मध्यप्रदेश प्रभारी सीनियर साइंटिस्ट अनुपम काश्यपी के मुताबिक इस बार नौतपे के दौरान पारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। डॉ.काश्यपी का अनुमान है कि 27-28 मई तक हीट स्ट्रोक वाली गर्मी पड़ेगी और तापमान 45-47 डिग्री तक पहुंचेगा।

- इसके बाद मौसम कुछ मिश्रित हो जाएगा, दिन में गर्मी पड़ेगी और शाम तक नमी बढ़ने से हल्की बूंदाबांदी के आसार 28-31 मई तक बनते रहेंगे।

- नौतपे के आखिरी 2 दिन यानि 2 जून तक तापमान फिर बढेगा। दिन में बेहद गर्मी और शाम को बूंदाबांदी जैसा मौसम 9 जून तक चलता रहेगा। आगे की स्लाइड्स में ग्वालियर में बुधवार रात हुई बारिश के नजारे....

+2 ग्वालियर में बुधवार रात बादल घुमड़े और जम कर बरसे

+2 देर रात हुआ बारिश से सड़के हुईं तरबतर, सुबह हो गई खुशनुाम



