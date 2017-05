हनुमान ने फेंके शनिदेव तो यहां आकर गिरे, ऐसी हैं इस मंदिर की 2 कहानिंया

+7 ग्वालियर के पास ऐंती में शनिदेव मंदिर। ग्वालियर. शहर के नजदीक एंती गांव के शनि मंदिर का देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेतायुगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनि देव की प्रतिमा भी खास है, माना जाता है कि ये प्रतिमा एलियन ग्रह से गिरे ऐस्टेरॉयड स्टोन से बनी है। वहीं पौराणिक मान्याताओं के अनुसार शनिदेव जब रावण की कैद में कारागार में बंद थे। हनुमानजी ने उन्हें छुड़ाकर फेंका तो वह सीधे यहां आकर गिरे थे। महाभारत काल से इस टीले को शनि पर्वत के रूप में पूजा जा रहा है। महाराष्ट्र के सिगनापुर मंदिर में प्रतिष्ठित शनि शिला भी इसी पर्वत से ले जाई गई है। 25 मई को शनि जंयती है। dainikbhaskar.com इस मौके पर बता रहा है इस प्रसिद्ध शनि मंदिर की पूरी कहानी। - जियोलॉजिस्ट ने इस स्थान की स्टडी में बताया था कि यहां किसी जमाने में एलियन ऐस्टेरॉयड गिरा था। ऐस्टेरॉयड गिरने से यहां बहुत बड़ा गड्ढा (क्रेटर) बन गया, जैसा कि उल्का गिरने से होता है, ये गड्ढा आज भी मौजूद है।

- शनि क्षेत्र के तौर पर मशहूर इस इलाके में एलियन ऐस्टेरॉयड गिरने के बाद से यहां लौह अयस्क भारी मात्रा में पाया जाने लगा था।

- इतिहास में प्रमाण मिले है कि ग्वालियर के आसपास लोहे का धातुकर्म बड़े पैमाने पर होता रहा था। आज भी यहां के भू-गर्भ में लौह-अयस्क की प्रधानता है। ग्रंथ कहते हैं हनुमान जी ने लंका से फेंके थे शनि देव - प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि कई दूसरे देवताओं के साथ रावण ने शनिदेव को भी कैद कर रखा था। जब हनुमान जी लंका जलाने की जुगत में थे तो शनिदेव ने इशारा कर आग्रह किया कि उन्हें आजाद करा दें तो रावण का नाश करने में मददगार होंगे।

- बजरंगबली ने शनिदेव को रावण की कैद से छुड़ाया तो उस वक्त दुर्बल हो चुके शनिदेव ने उनसे दोबारा ताकत पाने के लिए सुरक्षित स्थान दिलाने का अनुरोध किया।

- हनुमान जी ने उन्हें लंका से फेंका तो शनिदेव इस क्षेत्र में आकर प्रतिष्ठित हो गए। तब से यह क्षेत्र शनि क्षेत्र के नाम से विख्यात हो गया। देश भर से श्रद्धालु न्याय के देवता से इंसाफ की गुहार लगाने हर शनिश्चरी अमावस्या को यहां आते हैं।

- कहा जाता है कि लंका से प्रस्थान करते हुए शनिदेव की तिरछी नजरों के प्रभाव से सोने की लंका को हनुमान ने राख कर दिया। साथ ही रावण का भी कुल सहित विनाश हो गया।

राजा विक्रमादित्य ने कराया मंदिर का जीर्णोद्धार

- माना जाता है कि ग्वालियर के पास शनिश्चरा में शनि देव मंदिर महाभारत काल से है। पांडव भी इस शनि क्षेत्र में उपासना करते थे। बाद में मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया, तो राजा विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया था।

- सिंधिया शासकों ने इस मंदिर दोबारा जीर्णोद्धार कराया था रियासतकालीन दस्तावेजों के मुताबिक 1808 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराज दौलत राव सिंधिया ने मंदिर की व्यवस्था के लिए जागीर लगवाई।

- तत्कालीन शासक जीवाजी राव सिंधिया ने 1945 में जागीर को जब्त कर यह देवस्थान औकाफ बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज ग्वालियर के मैनेजमेंट में सौंप दिया, तबसे इस देवस्थान का मैनेजमेंट औकाफ बोर्ड करता है। स्लाइड्स में है ऐंती का शनि देव मंदिर, शनि पर्वत और एलियन एस्टेरॉयड गिरने से हुआ गड्ढा....

+7 एलियन ग्रह से एस्टेरॉयड गिरने से बन गया था क्रेटर, आज भी मौजूद है।

+7 एलियन ग्रह से एस्टेरॉयड गिरने के बाद क्रेटर बना तो बाकी का हिस्सा बन गया शनि पर्वत।

+7 ऐंती का शनिदेव मंदिर, शनिश्चरी अमावस्या को देश-विदेश तक से आते हैं श्रद्धालु।

+7 एलियन स्टोन से बनी शनि देव की प्रतिमा

+7 एलियन स्टोन से बनी शनि देव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाने से शनि देव होते है प्रसन्न

+7 हर शनिवार को होती है शनि मंदिर में विशेष पूजा

+7 शिलालेख बताता है माइथोलॉजी



Web Title: alien asteroid made shani hill, alien stone formed into shani idol

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in