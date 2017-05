डिंपल के साथ मां पीतांबरा के दर्शन करने पहुंचे अखिलेश, बच्चों समेत की पूजा

ग्वालियर.पार्टी और परिवार के बिखराव को रोकने का मन्नत लेकर यूपी के पूर्व CM अखिलेश पत्नी डिंपल और दोनों बेटियों और बेटे के साथ मां पीतांबरा की शरण में दतिया पहुंचे। अखिलेश ने परिवार के साथ मां बगुलामुखी के दर्शन किए और विशेष पूजा के साथ आशीर्वाद लिया। अखिलेश-डिंपल और बेटियों ने लिया मां बगुलामुखी का आशीर्वाद.....



- UP के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ओरछा दौरे के बाद मंगलवार दोपहर मां पीतांबरा के मंदिर में पहुंचे, इस दौरान उनके दोनों बेटियां और पत्नी डिंपल भी थीं।

- पार्टी की UP विधानसभा चुनाव में हार, समाजवादी पार्टी में बिखराव और चाचा शिवपाल यादव के नई पार्टी गठित कर लेने के दौर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का शक्ति पीठ पीतांबरा मंदिर में पहुंचने के राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं।

- माना जा रहा है कि अखिलेश ने ओरछा में राम राजा और दतिया में मां पीतांबरा से फेमिली और पार्टी में हो रहे बिखराव को रोकने और UP में वापसी के लिए मन्नत मांगी। हालांकि खुद अखिलेश ने इसे पारिवारिक दौरा बताया।



मां पीतांबरा के दरबार में योगी-साधु-संतों के खिलाफ नहीं बोलूंगा

- पीतांबरा पीठ में मां बगुलामुखी की पूजा और आशीर्वाद के बाद हुई चर्चा में जब उनके परिवार की बहुओं के UP के CM से मुलाकात पर सवाल हुए तो अखिलेश ने मजाक के लहजे में कहा कि मेरी पत्नी और बहू दोनों उसी पर्वतीय क्षेत्र की हैं जहां के CM योगी हैं। अखिलेश ने कहा की मां पीतांबरा के दरबार में खड़ा हूं, आप मुझे साधु-संतो के खिलाफ बोलने के लिए न उकसाएं।



पिता हैं गलती पर डांट दिया, तो पार्टी थोड़े ही छोड़ देंगे

- चाचा शिवपाल यादव की नई राजनीतिक पार्टी ‘सेकुलर-मोर्चे’ के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि एक नई सेकुलर पार्टी बन रही है अच्छी बात है, लेकिन जहां तक पिता जी के उसमें शामिल होने की बात है, उससे वह खुद ही इनकार कर चुके हैं। अखिलेश ने फिर मजाक करते हुए कहा कि आप लोग क्यों मुझे उनसे लड़ाना चाहते हैं। बेटा गलती करता है तो पिता डांटते ही हैं, घर तो नहीं छोड़ देते।

CM जांच कराएं, लेकिन मेरे कंस्ट्रक्शन से सस्ता प्रोजेक्ट तो करे

- अखिलेश से योगी सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया ली गई कि अखिलेश के कार्यकाल के कंस्ट्रक्शंस और दूसरे प्रोजेक्ट्स की जांच की जाएगी, तो अखिलेश बोले कि पहले CM योगी मेरे प्रोजेक्ट के पैरेलल उससे सस्ते प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कराएं, उसके बाद कंपरेटिव जांच कराएं।

