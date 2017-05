हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना ने बोला था झूठ, मुगलों ने फैलाई थी अफवाह

+9 महाराणा प्रताप का प्रतीकात्मक फोटो। ग्वालियर. हल्दीघाटी के पहले युद्ध में अकबर की सेना की सेना को हराने के लिए झूठ का सहारा लिया था। जब मुगलों की सेना हारने लगी तो सरदार मेहतर खां ने ये अफवाह फैला दी कि राजा राम शाह और उनके बेटे मारे गए, और सम्राट अकबर खुद सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं। 28 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, इस मौके पर dainikbhaskar.com बता रहा है महाराणा प्रताप के सम्मान और रक्षा के लिए हल्दी घाटी युद्ध में बलिदान देने वाले ग्वालियर के वीरों की गाथा.... ग्वालियर के महाराजा मान सिंह तोमर के पोते राजा राम सिंह तोमर और तीन बेटे बलिदान नहीं देते तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध पहले ही दिन हार जाते। राजा राम सिंह ने युद्ध में पकड़ बनाए रखी, और मुगलों में दहशत फैला दी थी और पहले दिन महाराणा की जान बचाई थी। - राजस्थान के जाने माने चिंतक देवी सिंह महार ने लिखा है, "हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप यदि अनुभवी व वयोवृद्ध योद्धा ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर की सुझाई युद्ध नीति को पूरी तरह अमल में लेते तो हल्दीघाटी के युद्ध के निर्णय कुछ और होता।

- राजा राम सिंह ने सलाह दी थी कि मुगलों को घाटी में आने दिया जाए और उन्हें घेर कर मारा जाए, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने इसका विरोध किया और आगे बढ़कर मैदान में लड़ने में शौर्य समझा, और राजा राम सिंह को डर जाने का उलाहना दिया। राजा राम को ये उलाहना चुभ गया, और आमने सामने की लड़ाई का फैसला किया गया।

- आखिरकार मुगल और महाराणा प्रताप की सेनाएं हल्दीघाटी के मैदान में आमने सामने आ डटीं। मुगल सेना संख्या में कई गुनी थी। इसलिए अकबर की रणनीति थी कि लड़ते-लड़ते प्रताप के दस्ते को उनकी सेना से दक्षिण में दूर ले जाएं।

- यहां पर अकबर और उनके सेनापति आमेर के राजा मान सिंह प्रताप को घेरे लेंगे, तब तक राणा की शेष बची सेना को परास्त कर दिया जाएगा।

- उनकी रणनीति यहां तक तो सफल रही कि महाराणा को घेर लिया गया, लेकिन वो अपने घोड़े चेतक के ऐतिहासिक बलिदान की वजह से उस घेरे को तोड़ कर सुरक्षित निकल आए थे।

राजा राम सिंह की वीरता का वर्णन संभव नहीं- मुल्ला बदायूं

- युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी मुल्ला बदायूं ने लिखा है कि बांई तरफ बची बाकी सेना ग्वालियर की थी। उसका नेतृत्व राजा राम सिंह तोमर कर रहे थे। उनके तीन बेटे युवराज शालिवाहन, भवानी सिंह, प्रताप सिंह और पोता बलभद्र सिंह भी साथ थे।

- ग्वालियर के योद्धाओं की मार से इस मोर्चे पर मुगल सेना के पैर उखड़ गए और उन्होंनें भाग कर दक्षिण में लड़ रहे सैय्यदों की टुकड़ी की शरण ली।

- इसके बाद दोनों टुकड़ियों ने ग्वालियर की सेना के बचे 350 वीरों पर दो तरफ से आक्रमण कर दिया। रणनीति यह थी कि राजा राम सिंह और उनके पुत्रों को अलग कर दिया जाए, ताकि रणनीति कुशल राजा राम सिंह का मार्ग दर्शन बाकी योद्धाओं को न मिले।

- ऐसे करने में कामयाब होने के बाद अकबर की सेना के सरदार मेहतर खां ने ये अफवाह फैला दी कि राजा राम शाह और उनके बेटे मारे गए, और सम्राट अकबर खुद सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं।

- अफवाह को सच मान राजा राम शाह और उनके बेटों ने क्रोध में मरने की इच्छा लेकर युद्ध किया। दूसरी ओर अकबर के आने की अफवाह से हार रही मुगल सेना में दोबारा आत्मविश्वास आ गया।

- राजा राम सिंह व उनके तीनों राजकुमार शहीद हुए, लेकिन तब तक महाराणा के साथ अग्रिम मोर्चे से लौट रही सेना मोर्चे पर आ गई। तब तक शाम हो गई थी और उस दिन के युद्ध को विराम दे दिया गया।

- इस तरह हल्दीघाटी युद्ध के प्रथम चरण में ग्वालियर के राजा, राजकुमारों व सेना के बलिदान से मैदान की पीली मिट्टी खून से सन गई थी, तब महाराणा के गौरव की रक्षा हो सकी थी। तब से उसे रक्त तलाई का मैदान कहते हैं, आज भी उस मैदान की मिट्टी लाल है। वीरों की याद में बनी छत्री

- ग्वालियर के वीरों का बलिदान याद रखने के लिए रक्त-तलाई के मैदान में रक्त-तलाई-गार्डन बना दिया गया है।

- यहां दूसरे वीरों की छतरियों के साथ खास तौर पर ग्वालियर के राजा राम शाह व उनके तीनों राजकुमारों की छतरियां बनाई गई हैं।

- यहां एक शिलालेख भी है, जिसमें समकालीन कवि खड्ग राय ने राजा राम सिंह और उनके पुत्रों की वीरता का वर्णन किया है। स्लाइड्स में है रक्त तलाई गार्डन में ग्वालियर के वीरों की स्मृति.....

+9 ग्वालियर के महाराजा मान सिह तोमर प्रतीकात्मक फोटो।

+9 राजा राम सिंह तोमर और उनके बेटे शालिवाहन व प्रताप सिंह का प्रतीकात्मक फोटो।

+9 हल्दीघाटी के मैदान में आमने सामने अकबर व महाराणा की सेनाएं, उदयपुर के म्यूजियम में रखी एक पेंटिंग

+9 रक्त तलाई का मैदान, जहां बनी हुई हैं ग्वालियर के राजा राम सिंह, उनके 3 पुत्रो और ग्वालियर के वीरों की समाधियां

+9 उदयपुर के पास रक्ततलाई के मैदान में बने पार्क में ग्वालियर के राजा और उनके बेटों की समाधियां

+9 रक्त तलाई का मैदान जहा अब बना दिया गया है पार्क

+9 उदयपुर के इस म्यूजियाम में है राजा राम सिंह और उनके बेटों की स्मृतियां

+9 रक्त तलाई के मौदान की मिट्टी, जो आज भी लाल है

+9 ग्वालियर के ऐतिहासिक किले का मान मंदिर जिसे मेवाड़ में बलिदान देने वाले राजा राम सिंह के दादा महाराजा मान सिंह ने बनवाया था



