लव जेहाद के नारे लग रहे थे, थाने पहुंच लड़की बोली- चेक कर लो कागजात

ग्वालियर. एक लड़की ने मुस्लिम युवक से शादी कर ली। इस शादी के विरोध में बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पुलिस के पास पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच लड़की अपने पूरे दस्तावेज लेकर पुलिस के पास पहुंच गई। लड़का-लड़की बालिग थे और उन्हें शादी का प्रमाणपत्र भी प्रशासन ने जारी किया था। इसके बाद दोनों को जाने दिया। थाने के बाहर लड़की के पिता ने बेटी को गले लगाकर विदा कर दिया। यह है मामला...

-जलगांव महाराष्ट्र से ग्वालियर आकर रहने वाले युवक युनूस खान की दोस्ती एक लड़की से हुई। दोनों बालिग थे और उन्होंने शादी करने का निर्णय ले लिया। शादी के लिए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन भी दे दिया।

-प्रशासन ने छानबीन करके बालिग और परिजनों की रजामंदी को सही पाया और मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया। इस शादी की खबर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी। हिंदू संगठनों ने बताया लव जेहाद

-बजरंग दल के कार्यकर्ता तुरंत इंदरगंज थाने पहुंच गए और इसे लव जेहाद बताते हुए प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने भी जांच करने के इरादे से शादी करने वाले लड़का-लड़की को थाने में बुला लिया।

-थाने में लड़की अपने पिता के साथ पहुंची, वहीं युनूस खान का वकील भी पहुंच गया। लड़की और युनूस खान के वकील ने मैरिज संबंधी सभी दस्तावेज पुलिस को दिखाए। चूंकि लड़का-लड़की बालिग थे और दस्तावेज भी सही थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें जाने दिया।

-उधर थाने के बाहर हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन करते रहे। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि लड़की को फुसलाकर यह शादी कराई गई है। इस बीच थाने से लड़की अपने पिता के साथ बाहर निकली और चली गई। पिता ने गले लगाकर बेटी को किया विदा

-जाने से पहले लड़की के पिता ने बेटी को गले से लगाया और अपना ख्याल रखने के लिए कहा। लड़की ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और युनूस खान के वकील के साथ चली गई।

-इस मामले में इंदरगंज थाने के टीआई का कहना है कि शादी के सभी सर्टिफिकेट सही प्रस्तुत किए गए हैं और लड़का-लड़की दोनों बालिग हैं। इसलिए इस मामले में पुलिस ने उन्हें जाने दिया।

+5 कई घंटे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया थाने पर प्रदर्शन

+5 हिंदू संगठनों का आरोप था कि जबरन विवाह किया जा रहा है

+5 पुलिस ने शादी के प्रमाणपत्र सही बताए और थाने के बाहर लड़की के पिता ने ऐसे किया बेटी को विदा

+5 थाने के बाहर नारे लगाते हिंदू संगठन के कार्यकर्ता

+5 पुलिस के मुताबिक शादी में दोनों परिवारों की सहमति से हुई है।



Web Title: Hindu organizations protest on love jihad, police said certificate is correct

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

