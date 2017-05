शादी के बाद एक्जाम के लिए हॉस्टल पहुंची इस युवती के ऊपर गिरा छज्जा, हॉस्पिटल में भर्ती

इस गर्ल्स हॉस्टल का छज्जा टूटा और एक स्टूडेंट के ऊपर जाकर गिरा ग्वालियर. शादी के बाद एक्जाम देने के लिए युवती अपने हॉस्टल आई। रात को गर्मी लगने के कारण वह छत पर आकर वह छज्जे पर खड़ी हो गई। उसी दौरान अचानक छज्जा टूट गया और युवती नीचे आकर गिरी और बुरी तरह घायल हो गई। घायल युवती को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग का यह गर्ल्स हॉल्टल एक निजी बिल्डिंग में चलता है।

-थाटीपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग का गर्ल्स हॉस्टल है। इस हॉस्टल में दलित और पिछड़े वर्ग की गर्ल्स रहकर स्टडी करती हैं। -इसी हॉस्टल में ज्योति आर्य भी रहती है। ज्योति की 6 मई को ही शादी हुई है और शादी के बाद वह एक्जाम देने हॉस्टल आई थी।

-बुधवार की रात करीब 11 बजे लड़कियों ने जोर की आवाज सुनी। तीसरी मंजिल पर रहने वाली एक लड़की रश्मि ने बाहर निकलकर देखा तो छत पर छज्जे का मलबा पड़ा हुआ था, लेकिन ज्योति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।

-रश्मि ने उसे खोजा तो वह नीचे गिरी मिली। ज्योति बुरी तरह घायल थी और उसके सिर से खून बह रहा था। घायल ज्योति को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया।

निजी बिल्डिंग में है गर्ल्स हॉस्टल

-यह गर्ल्स हॉस्टल निजी बिल्डिंग में है और यहां पर कई लड़कियां रहती हैं। छज्जा गिरने की जांच की जा रही है। ज्योति यहां बीए की स्टूडेंट थी और केआरजी कॉलेज में एक्जाम था।

-आदिम जाति कल्याण विभाग ने कई निजी भवनों में ऐसे हॉस्टल किराए पर ले रखे हैं, जिसमें आरक्षित वर्ग के लड़के-लड़की रहकर स्टडी करते हैं। स्लाइड्स में देखिए टूटे हुए छज्जे के फोटोज.......

+4 गर्ल्स हॉस्टल में यह छज्जा टूट गया, जिससे यह युवती घायल हो गई

+4 गर्ल्स हॉस्टल की छत भी कई स्थानों से टूट रही है

+4 नेहरू कॉलोनी में है एससी-एसटी वेलफेयर विभाग का गर्ल्स हॉस्टल है

+4 निजी मकान में चलता है यह गर्ल्स हॉस्टल



Web Title: hostel balcony down on this woman, injured & hospitalized

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

