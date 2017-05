पांच नदियों के संगम से शुरू हुई थी आजादी के लिए बगावत, वहीं जमी चंबल की जन संसद

+4 पच नदे पर हई चंबल की जन संसद ग्वालियर. चंबल के बीहड़ों में 5 नदियों के संगम पर 3 राज्यों के लोग जुटे और जन संसद का आयोजन किया गया। जन संसद में चंबल से जुड़े बीहड़ के गांवों की समस्याओं पर विचार किया गया। - चंबल और यमुना की सहायक 5 नदियों के संगम तट पर 1857 की क्रांति के 160 साल पूरे होने पर चंबल के क्रांतिवीरों को प्रणाम कर जन संसद का आयोजन शुरू हुआ।

- यमुना, चंबल, सिंध पहुंज, और क्वारी नदियों के संगम तट पर आयोजित जन संसद में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान के हजारों लोग शामिल हुए।

- पचनदे संगम पर 1857 के क्रांतिवीरों की याद में तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान के जन संसद की कार्यवाही शुरू हुई। यहां चंबल बीहड़ क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं और मुद्दों को रखा जिस पर विधिवत कार्यवाही के लिए ब्ल्यू प्रिंट बनाया गया। इस पर आगे फॉलोअप करने के लिए जिम्मेदारियां तय की गईं

जन संसद में ये उठी मांगे

1,चंबल की बुनियादी समस्याओं का अध्ययन कर तत्काल निदान किया जाय।

2, चंबल की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन मानचित्र से जोड़ा जाय।

3, चंबल संस्कृति में रची बसी लोकगीत को सहेजा जाए

4, विशेष पैकेज के तहत लोकनायक जेपी के सुझावों को जमीन पर उतारा जाए।

5, यहां आज भी व्याप्त मैला धोने की कुप्रथा चल रही है उसे तत्काल बंद किया जाए

5, पूल व सड़क से चंबल के बीहड़ में बसे गांवों को जोड़ा जाए।

6, रोजगार के अवसर पैदा कर पलायन को रोका जाये।

7, यहां जो भी फिल्में बनें उसकी आमदनी का ३०फीसद यहीं के विकास पर खर्च हो

8, चंबल की गौरवशाली पहचान दुनिया के सामने लाने के लिए चंबल संग्रहालय बनाया जाए पचनदा को इसलिए चुना जन संसद के लिए

- 25 मई, 1857 को पचनदा (पांच नदियों का संगम) से छापामार जंग की शुरूआत हुई थी। 25 मई को इस क्रांति के 160 साल पूरे हो रहे हैं। क्रांतिकारियों ने इसी इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ सामूहिक योजनाएं बनाई।चंबल घाटी के बीहड़ों को क्रांतिकारियों ने तैयारी के लिए सबसे अहम् स्थान बनाया। इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि जैसी तैयारी यहां क्रांतिकारियों ने की, उत्तर भारत में वैसी तैयारी कहीं और नहीं हुई। यहां सैकड़ों क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों सेना से लड़ते हुए शहादत दी थी।

-नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की फौज में सबसे ज्यादा सिपाही चंबल की घाटी के थे। शहीद-ए-आजम को चंबल के जंगल पसंद थे। ये क्रांतिकारी हुए चंबल के बीहड़ों में

- इसके साथ ही उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात गेंदालाल दीक्षित, राम प्रसाद बिस्मिल, काशीबाई, जंगली-मंगली वाल्मिकी, जन नायक गंगा सिंह, तेजाबाई, शेर अली नूरानी जैसे दर्जनों क्रांतिकारी चंबल की घाटी को ट्रेनिंग सेंटर बनाया।

- 1916 में बने उत्तर भारत के गुप्त क्रांतिकारी दल मातृदेवी की सेंट्रल कमेटी के 40 सदस्यों में से 30 चंबल के बागी ही थे। स्लाइड्स में है पचनदा संगम पर हुई चंबल की जन संसद.....

