नवोदय के स्टूडेंट की संदिग्ध मौत, परिजन ने पुलिस को बताए बगैर किया अंतिम संस्कार

+4 नवोदय स्टूडेंट अभिषेक की संदिग्ध मौत, परिजन ने पुलिस को बिनाा बताए किया अंतिम संस्कार ग्वालियर. 8वीं के स्टूडेंट की संदिग्ध हालात में मौत को लेकर बवाल हो गया। परिजन ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस जब मुक्तिधाम पहुंची तो सूचना मिलते ही परिजन गायब हो गए। इसके बाद पुलिस घर पहुंची तो परिजन ने बताया कि स्टूडेंट की मौत करंट लगने से हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर नोटिस देकर पूछा है कि बगैर सूचना दिए अंतिम संस्कार क्यों किया गया। पुलिस ने पूछा कि हादसा हुआ तो सूचना क्यो नहीं दी....

- गोला का मंदिर की नारायण विहार कॉलोनी में सुरेश प्रजापति के 12 साल का बेटा अभिषेक नवोदय विद्यालय में 8वीं का स्टूडेंट था। गुरुवार शाम संदिग्ध हालात में उसकी मौत हो गई।

- मोहल्ले के लोगों ने देखा कि परिजन उसे आनन-फानन गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद तत्काल परिजन घर पहुंचे। स्टूडेंट के गले में कपड़ा बंधा होने से लोगों ने आशंका जताई कि उसने फांसी लगाई है।

- जब मोहल्ले वाले पहुंचे तो परिजन ने बताया कि मौत करंट लगने से हुई। मौत संदिग्ध नजर आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस देर से पहुंची, लेकिन घर पर मीडिया के पहुंचने पर मृतक के परिजन भड़क गए और झगड़ा करने पर उतारू हो गए, और पुलिस को सूचना दिए बगैर बॉडी अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम ले गए।

- वहां पहुंचकर परिजन ने बिना देर किए शव पर लड़की और कंडे लगाए और 7 साल के छोटे भाई से मुखाग्नि दिलाकर अंतिम संस्कार कर दिया। उसी समय पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया, और मुक्तिधाम पहुंच गई।

- पुलिस के मुक्तिधाम आने की सूचना मिली तो परिजन आधी जली बॉडी छोड़ एक-एक कर गायब हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची तो छात्र का शव आधे से ज्यादा जल चुका था। पुलिस भी बॉडी को जलने से रोकने की जगह मुक्तिधाम के चौकीदार से पूछताछ में लग गई।

- चौकीदार ने बताया कि कुछ लोग आए थे और उन्होंने बताया कि करंट से लड़के की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस स्टूडेंट के घर पहुंची तो परिजन ने बात करने से मना कर दिया। जब पुलिस ने बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार करने की बात पूछी तो करंट लगने से मौत की बात पर अड़े रहे।

- इस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी और, परिजन को नोटिस देकर पूछा है कि जब हादसा हुआ तो पुलिस को सूचना क्यो नहीं दी गई, और पुलिस के आने से पहले अंतिम संस्कार क्यो कर दिया। स्लाइड्स में है नवोदय में 8th का स्टूडेंट जिसकी संदिग्ध मौत हो गई, और उसके शोकाकुल परिजन....

+4 नवोदय स्टूडेंट अभिषेक, परिजन ने बताया करंट लगने से हुई मौत

+4 नवोदय स्टूडेंट अभिषेक की मौत के बाद घर के बाहर जमा भीड़

+4 नवोदय स्टूडेंट अभिषेक की मौत पर शोक ग्रस्त परिजन

+4 अभिषेक के पिता से पूछताछ करती पुलिस



Web Title: navodaya student dies suspiciously, kin cremated without informing police

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in