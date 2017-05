ऊषाकिरण पैलेस होटल में राज ठाकरे का रॉयल छत्र से वेलकम, पीतांबरा पीठ में विशेष अनुष्ठान

ग्वालियर. मां पीतांबरा की शरण में आए महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का ग्वालियर पहुंचने पर सिंधिया राजवंश के बनाए होटल में रॉयल छत्र की छाया देकर स्वागत किया गया। इसके बाद पीतांबरा पीठ में विशेष राज के लिए अनुष्ठान किया गया। मां पीतांबरा का आशीर्वाद ले राज ठाकरे दतिया से ग्वालियर लौट आए। ठाकरे इस अनुष्ठान को निजी श्रद्धा बताते हुए मीडिया से छिपते रहे। राज ठाकरे ने लिए मां पीतांबरा का आशीर्वाद....

- देश भर के राजनेता, अफसर, इंडस्ट्रियलिस्ट और बालीवुड की हस्तियां मां पीतांबरा की शरण में उनका आशीर्वाद लेने आते रहे हैं, आखिरकार राज ठाकरे भी उनकी शरण में आ गए।

- मनसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे 2 दिन के निजी प्रवास पर बुधवार को एयर इंडिया की फ्लाइट से ग्वालियर आए, और सीधे उषा किरण पैलेस होटल पहुंचे।

- सिंधिया राजवंश के बनाए इस होटल में राज ठाकरे को राजवंशियो की तरह रॉयल छत्र की छाया देकर स्वागत किया गया।

- पीतांबरा पीठ में राज के लिए 25 मई की सुबह विशेष अनुष्ठान किया गया। अनुष्ठान के बाद राज वापस ग्वालियर के उषाकिरण पैलेस होटल आ गए। राज 26 मई को एयर इंडिया की फ्लाइट से ही मुंबई वापस जाएंगे। Z-सिक्योरिटी की वजह से पुलिस रही सक्रिय

- मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को Z-कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, उनकी पार्टी और Z सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने ग्वालियर व दतिया के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को राज के शैड्यूल की जानकारी देकर सिक्योरिटी सुनिश्चित किए जाने का आग्रह किया था। लिहाजा उनके लिए Z-सिक्योरिटी के मुताबिक इंतजाम किए गए थे। स्लाइड् में हैं, राज ठाकरे का रॉयल छत्र की छाया से स्वागत....

