इस इंस्पेक्टर ने लड़ा था कारगिल का युद्ध, बेटे ने गोली मार कर दिया मर्डर

ग्वालियर. 18 साल पहले इंस्पेक्टर हनुमान सिंह तोमर ने कारगिल युद्ध में बहादुरी दिखाकर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अपने ही बेटे से नहीं जीत पाया। जिस टाइगर हिल पर आर्मी ने विजय प्राप्त की थी, उस यूनिट में तोमर सूबेदार थे। वहां से रिटायर होने के बाद पुलिस की सेवा में आए, लेकिन बीती रात उनके ही बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी। -मंगलवार की रात को दीनदयाल नगर में इंस्पेक्टर हनुमान सिंह तोमर की उनके बड़े बेटे तोमर ने गोली मारकर हत्या कर दी। तोमर धार में पदस्थ थे और हाल ही में मंडला ट्रांसफर हुआ था। -तोमर ग्वालियर अपनी भतीजी की शादी में आए थे। उसी दौरान किसी विवाद को लेकर बड़े बेटे अजय ने गोली चला दी। -अजय ने अपनी मां और छोटे भाई को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वे किसी तरह जान बचाकर भाग गए। भारतीय सेना में जेसीओ थे तोमर -मप्र पुलिस में आने से पहले तोमर भारतीय सेना में जूनियर कमीशंड अफसर (जेसीओ) सूबेदार थे। वहां से रिटायर होने के बाद वे पुलिस की सेवा में आए और कुछ साल पहले ही वे प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बने थे। -1999 में जब पाकिस्तान से कारगिल युद्ध हुआ तो तोमर बार्डर पर थे और उस यूनिट में शामिल थे, जिसने टाइगर हिल पर कब्जा जमाया था। -उनके परिजन बताते हैं कि तोमर ट्रेंड कमांडो थे और भारतीय सेना में रहते हुए कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया, लेकिन उनके बेटे ने ही जान ले ली । गोली मारकर फरार हुआ अजय -अपने पिता की हत्या करने के बाद अजय गायब हो गया। पुलिस इस मामले में उसकी तलाश करते हुए जांच कर रही है और हत्या भी कई सवालों के घेरे में हैं। -पुलिस के मुताबिक छोटे बेटे भानु ने बताया कि अजय गोली मारकर भाग गया, लेकिन जिस कमरे में तोमर का शव मिला, वह अंदर से बंद था। -यह घटना रात दस बजे का है, लेकिन परिजनों ने पुलिस को ढाई घंटे बाद, यानि 12.30 पर सूचना दी। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। स्लाइड्स में देखिए इस इंस्पेक्टर के फोटोज.......

+13 कारगिल की टाइगर हिल से खदेड़ दिए थे पाकिस्तानी दुश्मन, बेटे से हार गए हनुमान सिंह

+13 अजय तोमर, पिता के कमरे में गया औऱ गोली मार कर हो गया फरार

+13 जाते-जाते छोटे भाई औऱ मां पर भी चलाई गोली

+13 ऐसे दिखते थे जब आर्मी में थे तोमर और अब मप्र पुलिस में बने इंस्पेक्टर

+13 यहां की गई पुलिस अफसर की हत्या।

+13 आर्मी में नौकरी के दौरान बार्डर की पोस्टिंग के दौरान हनुमान सिंह तोमर

+13 पति की हत्या, बेटा हत्यारा, सुधबुध खो बैठी मजबूर मां

+13 आर्मी में गन के साथ हनुमान सिंह तोमर

+13 पिता की बड़े भाई ने ही कर दी हत्या छोटा भाई औऱ मां रह गए शॉक्ड

+13 हनुमान सिंह की पत्नी को ढांढस बंधाते पुलिस अफसर

+13 हत्या के बाद हनुमान सिंह के घर पहुंची पुलिस

+13 घर वाले हॉस्पिटल में , इसलिए पुलिस को जाना पड़ा गेट फांदकर अंदर

+13 हनुमान सिंह तोमर के घर पर पुलिस का पहरा



Web Title: son killed father, who win kargil war against pakistan

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in