Ex Wife ने पति की नई पत्नी को दिया जहर, बच्चों ने की मम्मी की पिटाई

+5 नई पत्नी गीता(L) औऱ रानी (R) ग्वालियर. एक युवक का शादी के कुछ साल बाद पत्नी से तलाक हो गया। तलाक के बाद भी पूर्व पत्नी ने पति का मकान नहीं छोड़ा और दो बच्चों के साथ वहीं रहने लगी। इसी बीच युवक ने दूसरी युवती से शादी कर ली। इसके बाद तलाकशुदा और नई पत्नी में लड़ाई होने लगी। पूर्व पत्नी ने नयी पत्नी को जहरीला पदार्थ भी पिला दिया। इससे पहले तलाकशुदा महिला के बच्चों ने अपनी नई मम्मी की पिटाई कीय़ मह यह है मामला......

-हजीरा इलाके के सुभाष नगर में मनोज शर्मा रहता है। उसकी शादी कई साल पहले रानी नाम की युवती से हुई थी। 2012 में मनोज और रानी के बीच तलाक हो गया।

-तलाक के बाद भी रानी शर्मा अपने बच्चों के साथ मनोज के घर में रहने लगी। मनोज ने कोशिश भी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली और रानी को मकान से हटा नहीं सका।

-इस बीच मनोज ने एक दूसरी युवती गीता आर्य से शादी कर ली। शादी के बाद ही मनोज दो महिलाओं के बीच फंस गया, क्योंकि आए दिन रानी और गीता जमकर लड़ते थे। पुलिस भी नहीं सुलझा सकी समस्या

-मनोज अपनी समस्या लेकर एसपी दफ्तर में पहुंच गया। पुलिस की काउंसलिंग सेल ने रानी के साथ मनोज और गीता को समझाया। पुलिस को लगा की मामला सुलझ गया है।

-इसके बाद गुरुवार को फिर से रानी और गीता के बीच लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में रानी और उसके बच्चों ने जमकर गीता की पिटाई की। -यही नहीं गीता का आरोप है कि बच्चों और रानी ने मिलकर उसे जहरीला पदार्थ भी पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। यह सब उस समय किया, जब उसका पति घर से बाहर था। -बाद ने पति ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने बेहोश गीता को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। गीता हॉस्पिटल में भर्ती है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। स्लाइड्स में देखिए इस मामले के फोटोज...



+5 हॉस्पिटल में एडमिट गीता।

+5 मनोज शर्मा अपनी दूसरी पत्नी गीता के साथ।

+5 दो महिलाओं के बीच फंसा मनोज शर्मा

+5 इस दंपत्ति का मामला पुलिस भी नहीं सुलझा पा रही है

+5 फिलहाल गीता हॉस्पिटल में इलाज करा रही है



Web Title: woman lived ex husband after divorce, beaten new wife

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

