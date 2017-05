बैलगाड़ी में बैल को हांफते देख युवती को आया गुस्सा, फिर फेंक दिया सामान

+6 इस युवती ने बैलगाड़ी में जुते बैल पर कही अत्याचार की बात और सामान बैलगाड़ी से उतार दिया ग्वालियर. तपती दोपहर में बैलगाड़ी में जुता बैल हांफ रहा था। बैल का यह दर्द एक युवती से नहीं देखा गया। युवती तुरंत बैलगाड़ी चला रहे व्यक्ति से बोली, रोको और बैल को गाड़ी से हटाओ। बैलगाड़ी चलाने वाले युवक ने मना किया तो युवती ने सामान फेंकना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हंगामा होने लगा। युवती भी बैलगाड़ी वाले को लेकर पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस ने दोनों को समझाकर मामले को शांत किया। यह है मामला....

-बुधवार की दोपहर को एक बैलगाड़ी सामान लादकर जयेन्द्रगंज से निकल रही थी। धूप ज्यादा थी, जिसके कारण बैलगाड़ी का बैल हांफ रहा था। उसी दौरान एक युवती का निकलना हुआ।

-युवती को बैल की हालत पर तरस आया और वह तुरंत बैलगाड़ी चला रहे व्यक्ति के पास पहुंची। युवती ने उसे रोककर बैलगाड़ी में लदा सामान फेंकना शुरू कर दिया। युवती बोली भरी दोपहर में बैल पर अत्याचार

-युवती का कहना था कि बैल पर कुछ ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है। इतनी तेज धूप में बैल हांफ रहा है। बैलगाड़ी के मालिक का कहना था कि सामान क्यों फेंक दिया। इसी बात पर युवती और युवक में जमकर विवाद हुआ।

-लोगों ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन मामला नहीं सुलझा। अंत में पुलिस भी वहां पहुंची और युवती और बैलगाड़ी के मालिक को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। स्लाइड्स में देखिए इस मामले के फोटोज..........

+6 बैलगाड़ी को जयेेन्द्रगंज इलाके में रोका

+6 ऐसे सामान उतार दिया युवती ने बैलगाड़ी से

+6 काफी देर तक होता रहा सड़क पर हंगामा

+6 बैलगाड़ी से सामान उतारकर सड़क पर रख दिया

+6 युवती का कहना था कि तपती दोपहरी में बैल से काम लेना अत्याचार है

