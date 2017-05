गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए एटीएम से उड़ाता था हजारों, cctv से पकड़ाया बदमाश

+2 पुलिस गिरफ्त में आरोपी शिवम सोनी. इंदौर । पुलिस ने एटीएम पिन के जरिये लोगों के एकाउंट से हजारों रुपये उड़ाने वाले एक बदमाश को पकड़ा है। इसने एक स्टूडेंट की मां के एकाउंट से 34 हजार रूपए निकाल लिए थे।ये बदमाश गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए अपने भाई के साथ मिलकर वारदात करता था।पुलिस अब इसके भाई को तलाश रही है। - एमजी रोड टीआई अनिल यादव ने बताया कि छात्र आशीष पिता सुरेश अवस्थी ने ये शिकायत की थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी मां के एकाउंट से 34 हजार रूपए निकाल लिए है। उसने बताया कि वह अपनी मां वीना अवस्थी के एकाउंट से पैसे निकालने भंडारी मिल क्षेत्र के एसबीआई एटीएम गया था। वहां से उसने 32 सौ रुपये निकाले और अपने घर के लिए निकल पड़ा।

- करीब 10 मिनट बाद उसे मैसेज मिला कि उसी एटीएम से उसकी मां के एकाउंट से 38 हजार रुपये और निकाले गए है। इस पर वह तत्काल बैंक पहुंचा लेकिन वहां से उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आशीष की शिकायत पर हमने एक टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की। - टीम ने घटना के समय के एटीएम के सीसीटीवी फुटेज निकाले तो एक संदिग्ध युवक नजर घटना के बाद स्विफ्ट कार MP28- C3869 में भागता हुआ नजर आया। कार के नंबर के आधार पर एसआई बृजेन्द्र सिंह रघुवंशी, आर.जवाहर जादौन, और सुरेश कुशवाह छिंदवाड़ा पहुंचे। कार मालिक अमित मालपानी ने बताया कि उसने यह भोपाल निवासी शिवम पिता राजेन्द्र सोनी को बेच दी है लेकिन उसने नाम ट्रांसफर नही करवाया है।

- इस पर पुलिस शिवम की तलाश शुरू कर दी। मुझाबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने शिवम पिता राजेन्द्र सोनी निवासी छिंदवाड़ा को इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से पकड़ा। एटीएम बूथ पर रुककर देख लेता था पिन... - आरोपी शिवम् ने बताया कि वह अपने भाई दीपक के साथ मिलकर ठगी करता था। दोनों भाई किसी सूनसान जगह के एटीम के बाहर अपनी कार में बैठे रहते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति एटीएम में जाता दोनों में से कोई एक भाई अन्दर चला जाता। जब पैसे निकालने वाला व्यक्ति अपना पिन नंबर डाल देता तो वो उसे कहता था कि मशीन से रुपए नहीं निकल रहे है। कई बार ये सुनकर लोग ट्रांजेक्शन कैंसल किए बिना चले जाते थे। बाद में ये उनके पिन नंबर को रि-इनसर्ट कर उनके खाते से रुपए निकाल लेते थे। - शिवम ने बताया कि वो उडाए हुए पैसे अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पर खर्च कर देता था। पुलिस ने उसके पास से 4 हजार रुपए जब्त किए है।उसका बड़ा भाई दीपक सोनी अभी फरार है उसपर भोपाल में भी एटीएम ठगी के कई मामले दर्ज है।पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करके देखें फोटोज...

+2 टीआई अनिल यादव ने बताया आरोपी पर कई प्रकरण दर्ज है.

+2 एमजी रोड पुलिस ने की कार्रवाई.



Web Title: atm hacker arrested by police indore

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

