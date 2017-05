पिता-पुत्र की एक साथ उठी अर्थी, पत्नी बोली एक बार तो चेहरा देख लेने दो

+7 इंदौर। उत्तरकाशी बस हादसे में धार जिले के सात मृतकों के शव गुरुवार देरशाम इंदौर से उनके गांव पहुंचे। सबसे पहले दौलतनगर के भैरवसिंह राठौर व पुत्र रवींद्र का शव घर पहुंचा। जैसे ही शव घर पहुंचे परिजनों के रुदन से हर आंखों में आंसू आ गए। कॉलोनी के हर घर में मातम छा गया। जब रविन्द्र की अंतिम यात्रा निकली तो पत्नी बोली एक बार और दर्शन कर लेने दो। - हादसे में भैरवसिंह की पत्नी भी गंभीर घायल है। इंदौर एयरपोर्ट से उन्हें इलाज के लिए सीधे एमवाय अस्पताल भेज दिया गया था। वहीं एडीएम डीके नागेंद्र, तहसीलदार एसआर कनाशे, आरआई दिनेश पाटीदार व राजस्व अमला उनका शव लेकर गांव पहुंचे। नालछा में पहली बार एक साथ उठी चार अर्थी, जोड़ों से जलाया

- नालछा में पहली बार मातम के बीच चार अर्थियां एक साथ उठीं। शोक स्वरूप सुबह से पूरा नगर बंद रहा। आंधी-तूफान आ जाने से परिजन ने बिना कोई रस्म निभाए अर्थियां सजा दी। मृतकों के शाव आते ही परिजन रोने-बिलखने लगे। एक साथ चार अर्थियां उठती देख परिवार के सदस्य बेहोश हो गए। पहले सुरेशंचद्र व पत्नी लीलाबाई को उठाया गया। उसके कुछ देर बाद मोतीलाल कुशवाह व सुरजूबाई को ले गए। शाम सात बजे हुई अंत्येष्टि सांसद सावित्री ठाकुर, विधायक कालूसिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बच्चे बोल आखिरी बार चेहरा देख लेने दो.. - खरमपुर की दरियावबाई पति गंगाराम का शव शाम 6.30 बजे गांव पहुंचा। ग्रामीण व परिजन सुबह से शव आने का इंतजार कर रहे थे, शाम को जैसे ही वाहन घर पहुंचा बेटे-बहू मां का चेहरा देखने के लिए दौड़ पड़े। वे होश भी नहीं संभाल पा रहे थे। जैसे-तैसे परिजन ने ढाढस बंधाते हुए रस्म अदायगी कर शाम 7 बजे अंतिम संस्कार किया गया।

आगे की स्लाइड्स पर देखें अंतिम यात्रा के फोटोज...

+7 अंतिम यात्रा में उमड़ा शहर।

+7 चेहरा दिखाने का कहती रही महिला।

+7 एक दूसरे को दिलासा देते हुए।

+7 चारों तरफ छाया मातम।

+7 सांत्वना देते लोग भी रो पड़े।

+7

+7



Web Title: father and son funeral uttarkashi accident dhar mp

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

